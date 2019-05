Piñera se escuda en el dictamen de Contraloría para zanjar controversia por viaje de sus hijos a China

El viaje a China de los hijos de Sebastián Piñera sigue siendo tema en la agenda del Presidente. En esta ocasión, el Mandatario trató de zanjar la polémica haciendo hincapie en el dictamen de la Contraloría y con los acuerdos logrados durante su visita al país asiático.

"Me quedo con lo que resolvió la Contraloría (…) Que dijo que en ese viaje se habían cumplido todas las normas de probidad, que mis hijos habían pagado integramente sus costos, que no le había significado un peso al Estado (…) Para mí hay temas tanto más importantes para los chilenos, que creo que la Contraloría puso las cosas en su lugar (…) me quedo con el dictamen de Contraloría", enfatizó Piñera en una entrevista con el medio Bío Bío TV en Concepción.

"Me quedo con el dictamen de la Contraloría que es el órgano que vela por el buen uso y la probidad de la administración pública (…) por primera vez en la historia de Chile, como Presidente, dictamos un protocolo que regula los viajes presidenciales", añadió.

El jefe de Estado trató de cambiar el tema, poniendo sobre la mesa temas como la invitación que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le hizo a la próxima cumbre del G7. Además mencionó la organización de la APEC y la COP 25. "De vez en cuando tenemos que ver las cosas importantes".

Finalmente, Piñera aseguró que es falso que sus hijos, Cristóbal y Sebastián, hayan asistido a reuniones oficiales, aunque afirmó que sí asistieron a reuniones abiertas a toda la comitiva. El Presidente hizo una presentación sobre la economía chilena y las bondades de Chile para recibir la inversión extranjera. Después, un conjunto de empresas dijeron quiénes eran y qué hacían. Está todo en la página web, y por tanto aquí no ha habido ningún beneficio, ningún crimen".

"El hecho de ser hijo del Presidente, lejos de ser un privilegio, es una tremenda carga, porque tienen que retirarse prácticamente de todas sus actividades privadas. Pero en fin, me quedo con el dictamen de Contraloría y con los grandes acuerdos que parece que se quedaron bajo la mesa", culminó.