Tras anunciar que están trabajando en una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por su gestión "ineficiente y negligente", el Partido Socialista, impulsores de esta iniciativa, se han llenado de críticas desde el oficialismo.

En Renovación Nacional incluso recordaron la crisis interna que vive el PS: "Es realmente insólito; que el partido esté pensando en preparar una acusación contra la ministra Marcela Cubillos es a todas luces una cortina de humo; sí, una cortina de humo para cambiar el foco en que se encuentran y tapar los vínculos del narcotráfico que hemos conocido durante estos días. Simplemente una cuestión irrisoria", aseguró la vicepresidenta de RN, Paulina Núñez.

No fue la única persona de RN que defendió a Cubillos de esta acusación. También lo hizo su presidente, Mario Desbordes, quien se cuadró con la ministra: "Es la mejor evaluada en décadas. Hace la pega, enfrenta los problemas, conversa con los padres y apoderados".

En tanto, los diputados de la comisión de Educación Diego Schalper y Luis Pardo también consideraron inaceptable el anuncio del PS y recordaron el mal momento que viven: "me parece inaceptable e increíble que el Partido Socialista en el peor momento de su historia, pretenda desviar la atención con una acusación constitucional contra la Ministra Cubillos, que no sólo no tiene ningún fundamento, sino que es de un oportunismo increíble".

"Yo le diría a los 'amigos' del PS que antes de dedicar energía en acusar a una ministra valiente, reconocida y valorada como la ministra Cubillos, dediquen sus energías a resolver las eventuales redes de narcotráfico que tienen en su militancia y a contar los votos porque entiendo que llevan semanas sin poder resolver su interna. Si ellos pretenden enlodar a la Ministra Cubillos para desviar la atención del descalabro interno que tiene el PS , eso no lo vamos a aceptar”, agregó Schalper.

Por su parte, Luis Pardo dijo que "es patético que el PS anuncie una acusación constitucional en contra de la ministra mejor evaluada del Gabinete, la ministra Marcela Cubillos quien precisamente ha obtenido esa evaluación por su conexión con la ciudadanía. El PS, que todavía no es capaz de terminar de contar los votos, ni de explicarle a la ciudadanía los vínculos con el narcotráfico que han surgido de recientes investigaciones periodísticas, demuestra la poca conexión que tienen con la realidad y la ciudadanía".