“Tan bonito nos pintaron todo, y simplemente nos dieron un portazo en la cara a los venezolanos, nos han puesto demasiadas trabas”. Ese es uno de los testimonios de uno de los cientos de venezolanos que esperan en las afueras del consulado chileno en Tacna una respuesta de las autoridades nacionales para poder hacer ingreso al país.

La principal crítica de los venezolanos es que las autoridades chilenas han puesto exigencias como pasaportes y documentos apostillados que dada la crisis en Venezuela son prácticamente imposibles de conseguir.

En el lugar, un centenar de personas, entre ellos muchas mujeres embarazadas y con niños han debido pernoctar en la calle, en condiciones inhumanas. “Tengo 8 meses de embarazo y estoy acá, durmiendo en la acera, no es fácil estar acá”, dice una de las mujeres que espera hace días una solución.

Muchos se quejan de la indolencia de las autoridades nacionales. “Entré al consulado y no me dieron respuesta de nada, me salieron con que me devuelva a Venezuela. Pero no tengo ni un bolívar para moverme para nada. La bebé está con gripe, con tos, necesitamos que nos ayuden”, dice otra, graficando la gravedad de la situación.