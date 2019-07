El 6 de julio es una jornada importante para el Partido Socialista (PS). Ese día, el Comité Central se reunirá para elegir una nueva mesa directiva y comisión política, en medio de la grave crisis que enfrenta actualmente la colectividad marcada por las polémicas elecciones internas y las denuncias de clientelismo y narcovotos en la comuna de San Ramón.

Al interior del partido reconocen que esta "es, probablemente, una las reuniones del Comité Central más cruciales de nuestra historia partidaria reciente". Así lo indica una declaración pública de la disidencia del PS, quienes pusieron las cartas sobre la mesa y plantearon una serie de medidas para salir de la crisis.

Los opositores al timonel del partido, Álvaro Elizalde exigen la conformación de una "mesa y una CP integradas que supere la grave fractura que se ha producido y que dé una señal de unidad hacia la militancia y hacia la sociedad", a fin de contar con una dirección “que coloque al PS nuevamente como una oposición eficaz a la derecha e inserte al PS en las luchas sociales”.

"El próximo pleno del 6 de julio nos haremos presentes con el objeto de participar de un debate que aspiramos a que sea amplio y profundo, y del cual esperamos que surja una formula unitaria que supere este grave momento partidario. De no abrirse paso a una solución unitaria, y se pretenda persistir en la simple reelección de los actuales dirigentes, queremos señalar que no estamos disponibles para dotar de legitimidad lo que consideramos una errada decisión política, que no hará otra cosa que profundizar la crisis que vive hoy el PS", precisa la declaración.

Asimismo, la disidencia del PS plantea que esta dirección debe contar “con la unidad, legitimidad y credibilidad para adoptar un conjunto de medidas sobre el saneamiento del padrón, estatuto y sobre el tipo de militante y de partido que los socialistas queremos".

"La peor elección desde el retorno de la democracia"

La disidencia pone foco en los problemas arrastrados de los comicios internos, señalando que "esta debe ser esta la elección más desprolija, peor organizada y con mayores irregularidades del PS desde el retorno de la democracia hasta hoy".

"Venimos saliendo de una elección cuya validez no cuestionamos, aunque consideramos vergonzoso que los resultados recién se hayan entregado un mes después; con 20 comunas anuladas; sin resultados parciales el primer día y con la lista A y su candidato a presidente proclamándose vencedor".

"Junto a las incertidumbres y tensiones que generó una elección que no fue capaz de entregar resultados rápidos y fidedignos, se conoció una nueva denuncia sobre el padrón y la elección del PS de San Ramón, que señalaba la presencia entre los afiliados al Partido de personas con antecedentes delictuales vinculados al narcotráfico, así como la elección de un miembro del CC con antecedentes penales graves", agrega la misiva.

El texto también indica que se hace necesario una explicación fundada acerca del contrato con la empresa Duomor que el secretario general, Andrés Santander, suscribió con el actual presidente del partido, Álvaro Elizalde, para la asesoría técnica del proceso electoral. En este ámbito piden transparentar la instancia partidaria que lo aprobó, razón del mismo, forma, fecha de pago y finiquito, y transparentar por qué tal contrato tiene carácter retroactivo. "Clarificar asimismo por qué dicho contrato no aparece declarado en el sitio Transparencia Activa del Partido Socialista. Finalmente, que se entreguen todos los antecedentes relativos al contrato del Secretario General que hasta ahora solo se conocen algunos elementos a través de medios de comunicación", indica.

Problemas a resolver

El comunicado establece una serie de problemas a resolver al interior del Partido Socialista o, al menos, sentar las bases para su resolución. "En su propia constitución debe convocar los liderazgos más idóneos y creíbles para enfrentar el serio problema de imagen y legitimidad del PS frente a la sociedad", señalan.

Además, en la declaración se plantean una serie de medidas que deberá tomar la nueva mesa directiva para "revertir nuestra actual situación orgánica y de prestigio partidario".

Entre estas medidas, se encuentra el hacer una "inmediata revisión ética y política del padrón, orientada solo a dejar militancia reconocida y comprometida con el PS, desterrado de sus filas el clientelismo". También plantean "disolver y declarar en reorganización el comunal San Ramón", "revisar todos y cada uno de los padrones que

resultan abultados y aplicar un proceso de refichaje que permita detectar y eliminar las practicas clientelisticas en todas las comunas del país", y "hacer una completa auditoria externa de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, examinando con rigor el correcto uso de los recursos financieros del Partido en este período".