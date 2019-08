Oposición sin la DC valora acercamientos con el Frenta Amplio de cara a las elecciones municipales

Las elecciones municipales han generado una cantidad considerable de acuerdos y acercamientos. El último, el realizado por el Frente Amplio con la ex Nueva Mayoría, excluyendo a la Democracia Cristiana.

Desde el mismo FA han querido aclarar de inmediato que es un apoyo, pero no un acuerdo electoral. En ese sentido, el diputado humanista Tomás Hirsch destacó que se podrá tener "conversaciones para apoyar a alcaldes o alcaldesas específicas, con nombre y apellido, allí donde algunos de ellos han tenido actitudes y estilos cercanos lo que es el frenteamplismos y evidentemente ellos podrán contar con nuestro apoyo, pero ya nos estamos refiriendo a apoyos individuales y no a un acuerdo electoral".

En tanto, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, afirmó, en declaraciones emitidas a radio Cooperativa, que "este no es un pacto efectivamente, no es una alianza, pero es un primer paso a un entendimiento, un entendimiento limitado", agregando que "me parece significativo que estemos yendo en una dirección coincidente, si bien es cierto que esto no es una alianza política".

Desde el Partido Comunista, su presidente Guillermo Teillier reconoció que le "alegra mucho que acuerden conversar respecto a alcaldías nuestras y entre ellas la de (Daniel) Jadue".

"Nosotros podríamos ver, también, y de alguna manera apoyar, por ejemplo, al alcalde de Valparaíso (Jorge Sharp) y así ir viendo porque yo creo que hay otros lugares donde podemos encontrarnos y empezar a tejer un acuerdo", agregó.

Desde la DC, no lamentan esta exclusión del FA, ya que, según el secretario nacional, David Morales, "nosotros somos una oposición distinta a la oposición del Frente Amplio, y en aquellos lugares donde podamos llegar a acuerdos es bienvenido, y en aquellos lugares donde tengamos que competir, vamos a competir".