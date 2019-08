La reforma tributaria en general y particular en la Cámara de Diputados el jueves, con votos de la mayoría de la Democracia Cristiana (DC), no termina de convencer a muchos, sobre todo a exministros de Hacienda de los gobiernos anteriores.

"Lo que tuvimos en la Cámara de Diputados es una aprobación para una rebaja de los impuestos directos de los más ricos. Gravísimo", consideró el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre. También se fue en picada el ex jefe de la billetera fiscal, Andrés Velasco, quien dijo en Radio Pauta que "el que te diga que con la reforma tributaria todo va a cambiar, se fumó algo".

En conversación con Radio Cooperativa, Eyzaguirre agregó que “todo el beneficio de las pymes, toda la depreciación acelerada, es una parte del proyecto que es completamente distinguible del corazón del proyecto que es la reintegración. Todos estábamos de acuerdo con la depreciación acelerada, con que las pymes que habían quedado prisioneras en el semi-integrado podían pasar al 14ter. De eso no había dos opiniones. Donde teníamos una discrepancia seria era, ni siquiera en la integración, (sino) en la forma en la que se hacía la integración".

"Chile, desde el año 20 con Arturo Alessandri, ha venido luchando por dar vuelta a un sistema tributario absolutamente rentista (...) yo creo que no me equivoco si afirmo que este proyecto es el proyecto más regresivo que haya sido aprobado -salvo durante la dictadura de Pinochet- en los últimos 100 años", explicó.

Con todo, el exministro admitió que "ayer el Gobierno ha logrado una victoria política mayúscula. No porque este proyecto sea proinversión, que no lo es, no porque este proyecto vaya a reactivar la economía, que no lo va a lograr, sino porque ha logrado meter una cuña dentro de la oposición que es de factura mayor".

"El crecimiento no se juega en la cancha de los impuestos"

"El que te diga que con la reforma tributaria todo va a cambiar, se fumó algo". Con esa frase, el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quitó el piso al proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo, aunque consideró que la iniciativa "tiene cosas buenas".

Sin embargo, fue enfático en asegurar que la reforma tributaria no va a generar crecimiento. "El partido del crecimiento no se juega en la cancha de los impuestos. Ese es un dato que cualquier economista más o menos estudioso va a decir".

"Los datos que ligan al crecimiento por un lado y al crecimiento por otro, son datos débiles, que son bastante poco confiables", agregó, y sostuvo que "el problema más de fondo es qué producimos (...) qué cambios en el tema educativo son necesarios para nuestros jóvenes, las destrezas que esa nueva producción requiere. Ese debate en Chile no lo estamos teniendo".