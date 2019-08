DC arremete contra Piñera tras multa por casa de Caburgua: diputado Ascencio espera que “ahora pague los 30 años de contribuciones que no ha cancelado”

Luego de conocido el fallo del Juzgado de Policía Local de Pucón que multó en casi 5 millones de pesos al Presidente Sebastián Piñera por ocupar su casa en Pucón sin tener la recepción definitiva, el diputado y jefe de bancada DC, Gabriel Ascencio arremetió contra otra irregularidad ligada a la propiedad del mandatario.

“Ahora esperamos que el Presidente Piñera pague la totalidad de las contribuciones que durante 30 años no ha pagado por su casa en Caburgua y no alegue judicialmente para pagar sólo las de los últimos 3 años”, indicó el parlamentario.

Ascencio añadió que “así como cobramos las contribuciones a los adultos mayores y a tanta gente de clase media y así como cobramos impuestos a las pymes, el Presidente de la República debería pagar sin chistar todas las contribuciones adeudadas por décadas que ha usado la vivienda y había evitado de manera engañosa pagar las contribuciones”.

El Juzgado de Pucón ordenó al Presidente pagar la suma de $4.930.003 (100 UTM), por no tener la recepción final de su casa ubicada en la zona de Renahue, tras las denuncias presentadas por el diputado Ascencio. Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud del parlamentario DC de demoler la obra, ya que no forma parte de sus competencias.

Según informó La Voz de Pucón, en los hechos, el juez aplicó la multa más alta que podía por el habitar una vivienda sin recepción definitiva de obras y el abogado del mandatario en la zona, Walter Graf, informó que el pago se hizo por caja en la tesorería de la municipalidad local.

“Ley pareja no es dura”

Ante esto, Ascencio agregó que “me parece muy bien lo de la multa. Yo entiendo que esta es la primera vez que a un Presidente de la República se le sanciona de esta manera, por lo tanto me siento contento como jefe de bancada de los diputados DC de que nuestra fiscalización contribuya a que se cumpla la ley. Ley pareja no es dura y esperamos que el Presidente entregue una explicación a la gente, que no quede mudo, que explique por qué está siendo sancionado por los tribunales y por qué no cumplió con la ley. Eso no es tan difícil de hacer”.

“Pero esto no termina acá, ya que lo que corresponde ahora, es que Piñera pague la totalidad de las contribuciones que no ha cancelado durante 30 años por esa vivienda en Pucón y no pida que sólo le cobren los últimos 3 años”, insistió.

A su juicio, “pedir que sólo se le cobren los últimos 3 años sería algo impresentable para quien ejerce el cargo de Presidente, porque sería un muy mal ejemplo para el resto de los ciudadanos el que se pueda vivir 30 años prácticamente sin pagar contribuciones, ahorrarse una cifra millonaria y luego pagar una multa de apenas unos millones de pesos y enseguida pedir que prescriban los anteriores 27 años y sólo pagar los últimos 3 años”.