El ex intendente de la Región del Bío Bío, Jorge Ulloa, respondió a las críticas que surgieron luego de su nombramiento como embajador de Chile en Paraguay. Al respecto, descartó que se trate de un premio de consuelo, como han señalado desde algunos sectores.

En entrevista con Radio Bío Bío, el ex intendente restó importancia a las críticas a raíz de su nombramiento, que llegaron principalmente desde la Asociación de Diplomáticos de Carrera, que sostuvo que la decisión del Gobierno se basó en el partidismo y no en las capacidades que tienen los profesionales de la entidad para asumir esa responsabilidad.

Al respecto, Ulloa respondió: "La diplomacia no es una carrera, no es una profesión. Es un oficio. Sino, no podríamos explicarnos como hemos tenido a premios Nobel que han sido diplomáticos".

La ex autoridad también descartó que se trate de un premio de consuelo y destacó la confianza que el Presidente Sebastián Piñera ha depositado en él. "El Presidente de la República, cuando hace estos nombramientos, los hace pensando no en los premios de consuelo, sino que pensando en el grado de servicio al que las personas que convocan pueden efectuar al país".

Vale destacar que el nombramiento de Jorge Ulloa fue respaldado por la presidenta de la UDI, Jacquline van Rysselberghe, quien reconoció que presentaron su nombre como alternativa una vez que dejó la Intendencia.