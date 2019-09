La crítica de Desbordes por las 40 horas: “El Gobierno se equivocó al frenar nuestro proyecto por la presión de algunos empresarios grandotes”

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, sigue poniendo el dedo en la llaga de los errores del Gobierno, y volvió a criticar al empresariado a la luz de la votación del proyecto que reduce la jornada laboral semanal a 40 horas, aprobado en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y que ahora será visto en la sala de la Corporación.

Entrevistado en Radio Universo, el diputado dijo que “el Ejecutivo se equivocó hace dos semanas al escuchar a algunos de los partidos de Chile Vamos que le pidió frenar el proyecto nuestro (de flexibilidad laboral), por presión también de algunos empresarios grandotes”, aludiendo a la estrategia del Gobierno de poner pausa a su proyecto de 41 horas promedio con flexibilidad, y priorizar otras iniciativas como la reforma previsional.

Es más, adelantó que el proyecto seguirá complicándose para el Gobierno, porque será aprobado en el Senado, con el voto de los senadores de oposición. "Si alguien aquí cree que los votos no están en el Senado, porque lo escuché ayer… por favor hable con los senadores. Yo hablo con los senadores de oposición, tengo varios amigos en el PS, el PPD y (me dicen) que van a votar a favor. Creo que pasa de todas maneras", indicó, poniendo paños fríos al optimismo de algunos sectores en el Gobierno que esperan que la iniciativa no prospere en la Cámara Alta.

De todos modos, se sumó a las críticas de su sector en torno a que el proyecto de la diputada Camila Vallejo es inconstitucional. Es más, dijo estar dispuesto a apoyar con su firma el requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) y dijo que el trámite puede realizarse desde ya y no esperar el final de su despacho en el Congreso.

“¿En qué planeta están?"

Hace unas semanas, Desbordes ya había emplazado con dureza al empresariado y criticado por su falta de propuestas en el debate por jornada laboral, preguntándoles “qué cresta hicieron todos estos años".

Hoy insistió en sus cuestionamientos, señalando que “yo hice una crítica que les molestó mucho a los grandes empresarios. No les debo nada y a mí me preocupan los Pymes, porque ustedes amigos grandes empresarios se las arreglan solos, dicho sea de paso, les importa un rábano quién gobierne mientras les mantengan las cosas bien".

En esta abierta crítica a los empresarios, Desbordes se preguntó “¿en qué planeta están?" a raíz de las declaraciones del timonel de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, quien la semana pasada “se declaró en shock, sorprendidos, anonadados porque se pone en votación el proyecto de las 40 horas (...) No estoy contra los empresarios, pero me molesta su actitud hoy día de rasgar vestiduras en circunstancias que en 20 años no han dicho nada en este tema".

En este sentido, hizo ver la falta de argumentos de los grandes gremios empresariales contra la rebaja de la jornada laboral, señalando que su principal motivo es que “la economía está mal, se nos viene una crisis, la más grande desde el ‘98”. “Tienen razón, pero ¿propusieron algo cuando las cosas estaban bien?", se preguntó.

Luego, apuntó a la desconexión entre mundo empresarial y la realidad del país, señalando que “los grandotes viven, y bien por ellos, como si estuvieran en el mejor barrio de Holanda (…) pero hagámonos cargo de la frustración también y de la bronca, porque hay bronca (...) ¿Cómo no se van a dar cuenta que hay malestar? Cómo no se van a dar cuenta los amigos de los bancos que estamos todos hasta más arriba de la coronilla con que si me clonan la tarjeta tengo que pagar yo si no tengo seguro, nunca el banco". "¿Cómo van a haber tres cadenas de farmacias que se adueñaron del mercado?", dijo.

"Muchos no han sido capaces o no han querido, o creen que la estrategia de la avestruz de meter la cabeza debajo de la tierra es la estrategia adecuada para olvidarnos de toda esta frustración y esta bronca y este malestar ciudadano que es real", añadió, señalando que el proyecto 40 horas es una evidencia de ese malestar. “Es una de las válvulas de escape y pueden venir muchas”, advirtió.