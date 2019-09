Parlamentarios y alcaldes piden al Gobierno decretar zona de catástrofe en la Región de Valparaíso para enfrentar la sequía

En la Región de Valparaíso, el llamado al gobierno central ya es transversal. Desde todos los sectores políticos autoridades solicitan decretar Zona de Catástrofe dada la situación de emergencia hídrica y agrícola que se vive en este territorio.

Durante esta jornada, parlamentarios PPD y alcaldes de comunas de las provincias de San Felipe y Los Andes se reunieron con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, para abordar el drama que está viviendo la región y conocer los detalles de la iniciativa del Ejecutivo para enfrentar las consecuencias de la sequía.

“En concreto, dado lo recogido por los propios alcaldes y ciudadanos, acá se requiere poner recursos adicionales. Esta es una suerte de terremoto seco que estamos viviendo con la sequía”, dijo el senador PPD Ricardo Lagos Weber.

La apelación al Gobierno también corrió por cuenta del senador RN Francisco Chahuán, quien en Twitter planteó que “ciertamente, la declaratoria de emergencia agrícola no ha sido suficiente, por lo cual emplazo a que es urgente declarar zona de catástrofe algunas zonas, como por ejemplo la Provincia de #Petorca, las provincias de #SanFelipe y #LosAndes”.

Sin embargo, el ministro Walker aclaró que “hoy día, tenemos un tema muy serio y grave, y para dar otro paso lo vamos a conversar con el Presidente. El Decreto Supremo lo establece el Presidente de la República; nosotros tenemos nuestros servicios que van a hacer la pega en términos de evaluar la situación y poder tomar la mejor decisión posible”.

Según la diputada por la zona, Carolina Marzán (PPD), “yo siento que se está reaccionando de manera tardía. Estamos todavía en invierno, pero vendrá el verano, y con ello la temporada de incendios donde se va a necesitar un recurso que es tan apreciado para la vida humana. Hoy los animales se están muriendo a vista y paciencia de quienes visitamos la zona. De verdad que es una situación crítica y la gente está perdiendo su recurso económico su sustento. Ojalá que se opere de manera inmediata y urgente porque la situación no da para más”.

Situación "dramática"

El alcalde de la comuna de San Esteban, René Mardones, dio cuenta de la gravedad de la situación: “Yo estoy ingresando por segunda vez una declaratoria para solicitar la declaratoria de zona de catástrofe para la comuna, y la verdad es que la situación es caótica. La declaratoria de zona de catástrofe para nosotros es vital para poder responder con más recursos del Ministerio del Interior, para que el señor ministro sensibilice al Presidente Piñera de una vez por todas, y se dé cuenta que la mortandad de animales no tiene retorno”, planteó.

El edil añadió que “con la escasez hídrica no vamos a poder regar los parrones, las plantaciones de duraznos, los nogales, y los agricultores están muy preocupados porque no le va a llegar agua a sus tranques. Esto definitivamente ya es una zona de catástrofe y es lo que estamos pidiendo, si no, vamos a tener que hacer manifestaciones, tomarnos los caminos, para que el Presidente se dé cuenta que esto no es chacota y es una debacle”.

Por su parte, el diputado Rodrigo González insistió en que “los recursos que el gobierno está dando son muy pocos, las declaraciones en general del Presidente Piñera fueron muy genéricas, insuficientes, y hoy necesitamos medidas concretas, inmediatas para resolver la sequía”.

"Lo primero asegurar el consumo humano, enseguida preocuparnos de los pequeños agricultores, y la recuperación del agua como bien nacional de uso público para disposición de todas y todos los ciudadanos son cosas que son inmediatas. Además de usar las aguas residuales, que son las que permitirían solucionar un tercio del problema hídrico de la Quinta Región y eso es de corto plazo y de bajo costo", afirmó González.

Para finalizar, el senador Lagos Weber también puso foco en la inequidad en la distribución de los recursos para las regiones. “Yo sé que el ministro fue claro y dijo que había que velar por la asignación de recursos de la mejor manera, pero cuando veo todos los recursos que se ponen en Santiago, o cuando nos anunciaron hace un par de semanas otras tres líneas de metro que están proyectándose, nosotros todavía en la región tenemos un déficit de embalses que es vergonzoso, y esto no es un tema de este gobierno, esto viene de antaño”, comentó.