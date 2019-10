Diputado Eguiguren por investigación en su contra: "La deuda está completamente pagada"

El diputado Francisco Eguiguren (RN) descartó que exista delito en sus gastos, luego que reconociera el uso de asignaciones del Congreso para fines distintos de los estipulados, lo que derivó en que la Fiscalía de Valparaíso abriera una investigación criminal de oficio en su contra.

La semana pasada, el parlamentario reconoció que pagó deudas personales con platas que le asignó el Congreso para el arriendo de un vehículo para ejercer su labor parlamentaria.

Tras ello, Eguiguren aseguró que "la deuda está completamente pagada", y enfatizó que "no hay ningún recurso que se haya destinado a pagar deudas de campaña".

"Voy a aportar todos los antecedentes que me pida la Fiscalía y el Congreso Nacional para esclarecer estos hechos. Voy a colaborar intensamente para aclarar que aquí no ha habido delito", dijo. "No hay deuda pendiente ni menos perjuicio al Estado", agregó.

Demanda de Banco Security

Por otra parte, el parlamentario oficialista fue demandado por el Banco Security. Por medio de la querella, la entidad bancaria buscaba cobrar un pagaré de su propiedad que fue suscrito por el congresista en enero de 2018, detalló Interferencia.

El monto del documento era 64 millones de pesos, el cual sería pagado con sus respectivos intereses en 60 cuotas, cada una de 1,5 millones. Se debía pagar los días 1 de cada mes, y el pagaré tenía como fecha final el 1 de abril de 2023, informó el citado medio.

Concretamente, el parlamentario dejó de pagar a partir de la cuota número 5, por lo que en marzo de este año, la abogada de Security, Hedy Matthei Fornet, hermana de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, presentó la demanda para cobrar una deuda de unos 63 millones de pesos, por lo cual se buscaba el "embargo en razón de la presente demanda ejecutiva, más los intereses que se devenguen desde la fecha de la mora y hasta el día del pago efectivo de la misma, más costas".

Pese a la solicitud, nunca fue posible proceder con el embargo. En septiembre, la causa quedo solucionada cuando el diputado Eguiguren pagó la totalidad de la deuda.