Organizaciones medioambientales en picada contra Piñera por cancelación de la COP25 en Chile

Un conjunto de organizaciones medioambientales rechazaron la cancelación de la COP25 en Santiago, cuya fecha estaba pautada entre el 2 y 13 de diciembre, debido al estallido social que este viernes ya llega a su segunda semana.

El director nacional de Greenpeace, Matías Asún, consideró que la cancelación de la cumbre climática representa un fracaso para el gobierno de Sebastián Piñera y las exigencias de la ciudadanía ante las exigencias medioambientales. "Se trata de un enorme fracaso para el Gobierno, y también, para las demandas e injusticias medioambientales que enfrenta el país que no será fácil de superar. Existe consternación a nivel internacional por el anuncio hecho por el Gobierno chileno, ya que es visto como una muestra de aislamiento precisamente cuando se requiere de la compañía y el apoyo de la comunidad internacional", dijo Asún.

En tanto, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, sostuvo que el país perdió una oportunidad única en el plano internacional, y dejó en manifiesto su preocupación por la posibilidad de que el Ejecutivo resuelva las demandas sociales en relación al cambio climático. "Chile pierde una tremenda oportunidad de estar en una vitrina mundial. Esperamos saber cómo el Gobierno piensa materializar esto, con este escenario además de que la COP se cambia, pero que vamos a tener que también afrontra como país las demandas que la gente está poniendo en distinto lugares de Chile".

En tanto, la vocera de la Coordinación de Territorios de Defensa de los Glaciares, María Jesús Martínez, criticó que el Gobierno de Piñera no pueda ser garante de un proceso internacional en la medida que existan violaciones a los derechos humanos, en referencia a la crisis social que atraviesa el país. "No creemos simplemente que Chile no puede ser garante de ningún proceso internacional dado lo que está ocurriendo hoy. La violación a los derechos humanos (...) y el terrorismo de Estado que está llevando a cabo el Presidente y su Gobierno. También rechazamos que si bien no se va a realizar la COP aquí en Chile, se mantenga la presidencia o el liderazgo como país en este proceso de la COP".