"Eminentemente política y escasa en consideraciones jurídicas". Así, con esa frase, el ex ministro del Interior durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, le quitó el piso a la acusación constitucional que presentó esta semana en contra del ahora ex titular de dicha cartera, Andrés Chadwick, por su actuar en la crisis social que se desató en el país hace dos semanas.

En entrevista con La Tercera, Burgos aseguro compartir la declaración que hizo al respecto el jefe de bancada y camarada (DC), Gabriel Ascencio, cuando dijo que "no están los tiempos para acusaciones constitucionales".

"No es fácil que un ministro del Interior sea durante la ocurrencia de hechos generalizados -los pacíficos y, por ende, legítimos y los violentos, por ende, ilegítimos- bien evaluado. Chadwick no escapa a ese juicio de reproche, se lo digo yo que estuve al otro lado del mostrador. Ahora que la crítica, incluso la dura, no habilita para crear forzadamente una acusación constitucional, por lo que he leído de ella eminentemente política y escasa en consideraciones jurídicas lógicas", dijo el ex ministro.

Respecto a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, el militante de la DC dijo "no creer para nada la crítica de violación sistemática de derechos", hecho que ha sido denunciado tanto por la ciudadanía como por personeros de la oposición. Aparte, consideró que "las denuncias específicas de acción delictiva deben ser investigadas con rigor, como está ocurriendo".

"Es difícil para todos ver militares patrullando la ciudad. Para muchos chilenos es un recuerdo que acongoja, que aprieta el estómago, me encuentro entre ellos. Es también difícil para los militares. El Ejército de hoy también quiere superar una página negra de nuestra historia (…) y salieron a proteger una base esencial de la República. Creo que actuaron con mucha dignidad", sostuvo.

Respecto al actuar de Carabineros, el también ex ministro de Defensa de Bachelet dijo que las fuerzas policiales "se han visto superadas, pero hay que ser muy cuidadosos con destrozar el actuar de Carabineros. Errores ha habido, abusos también, y están siendo denunciados e investigados, pero digamos que sin su trabajo abnegado, lleno de riesgos, los hechos habrían sido mucho peores en sus consecuencias".

Burgos aseguró que tanto policías como militares también fueron víctimas de agresiones, y que en ese sentido, merecen el mismo trato jurisdiccional.

El rol del INDH

Por otra parte, Jorge Burgos, valoró el trabajo que ha realizado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y aseguró tener confianza en su actuar, "en especial de su conductor". "Lo importante es que el instituto ha hecho su trabajo con autonomía, y los órganos persecutores y los tribunales están ejerciendo sus competencias. En este aspecto el estado de derecho está funcionando. El estado de excepción no puede significar impunidad. Es oportuno también destacar la actitud que han tenido las autoridades del Ejecutivo a la hora de respetar la función del organismo de derechos humanos".