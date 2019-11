El anuncio del Gobierno de avanzar “hacia una nueva Constitución” mediante un "Congreso Constituyente" desató una serie de reacciones en el ámbito político, y si bien desde la oposición valoraron el paso dado por el Ejecutivo, discrepan del mecanismo.

La demanda por una Nueva Constitución ha calado profundamente en la ciudadanía, y así quedó reflejado en la encuesta Cadem de esta semana que reveló que un 52% de los encuestados prefiere cambiar la Constitución de forma total y redactar una nueva mientras que el 42% se inclina por hacer cambios pero tomando como base el texto actual.

En cuanto a la fórmula, 54% preferiría que fuera a través de una Asamblea Constituyente expresamente elegida para este efecto, 8 puntos más respecto al mes de octubre. 11% en cambio optaría por el Congreso actual o futuro en conformidad con la actual Constitución (que sería la propuesta del Ejecutivo), 24% por ambos, y solo un 6% por ninguno ya que “no hay que cambiar la Constitución”.

En Chile Vamos, el presidente de RN Mario Desbordes -en entrevista con T13 Radio- reaccionó el anuncio del Gobierno y apostó ahora a la búsqueda de un consenso, señalando que “la mayoría de los demócratas tenemos que estar de acuerdo en una fórmula, tenemos que buscarla y tenemos que ceder todos”.

"Lo que va a haber ahora es un proceso para conversar sobre cómo se transita hacia una nueva Constitución, cuáles son los mecanismos, cómo hacemos ahora para que la ciudadanía participe de la mayor manera posible. Es en lo que tenemos que ponernos de acuerdo ahora de la manera más amplia posible y en eso estamos trabajando", dijo.

Ossandón y la oposición contra la figura del Congreso Constituyente

Sin embargo, la elaboración de la nueva Carta Magna vía el Congreso despierta reparos en las filas de Chile Vamos. Así lo dejó expresado el senador RN Manuel José Ossandón, quien asumió que “sinceramente los parlamentarios no tenemos la credibilidad hoy día, el Parlamento no la tiene ni nosotros tampoco para hacer algo sin una participación más activa de la comunidad”.

En la oposición, el mecanismo elegido por el Gobierno claramente no genera consenso. Para el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, es un “gran paso inicial que el Gobierno acepte ir hacia una nueva Constitución. Habrá que definir cómo, pues tal proceso tendrá que contar con la participación efectiva de la ciudadanía. No podrá ser el Congreso la sede del proceso constituyente”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, el diputado Matías Walker (DC), dijo “valorar que el Gobierno de una vez por todas se abra a hablar de nueva Constitución”, pero fue enfático en que “a mí no me gusta la figura del Congreso Constituyente, prefiero hablar de la convención constitucional, que fue la terminología que ocupó el proyecto del Gobierno de la Presidenta Bachelet”.

Desde el Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric dijo mediante su cuenta de Twitter que se alegra de que se entienda que una nueva Constitución es prioridad, pero remarcó que la instancia para crear una nueva Constitución debe ser distinta al actual Parlamento y electa especialmente para ese efecto y que la ciudadanía demanda decidir y no solo participar.

El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, destacó que el Gobierno se abra a una nueva Carta Fundamental , pero insistió en que “nosotros seguimos sosteniendo con fuerza nuestra propuesta y nuestra exigencia en que el primer paso sea un plebiscito vinculante en que la ciudadanía se pronuncie sobre la necesidad de una nueva Constitución y sobre el mecanismo más representativo y democrático a través del cual me parezca que debe llevarse adelante este proceso de construcción de la nueva Carta Fundamental”

Por su parte, el diputado Giorgio Jackson (RD) aseguró que la señal del Gobierno "va en la dirección correcta, pero es ambigua", pues si esta tarea se delega en el Congreso, como lo anunció el Gobierno, “hay varios problemas”. “Elegir el órgano democrático y representativo que esté mandatado para redactar la nueva Constitución es lo que se conoce como Asamblea Constituyente”, indicó.

Sin embargo, en Chile Vamos se distancian de la figura de la Asamblea Constituyente. Así lo expresó Desbordes, quien afirmó que "he leído toda la experiencia comparada y no estoy de acuerdo en demonizar el concepto de asamblea constituyente como cuestión general, pero sí me parece que la experiencia boliviana, ecuatoriana y venezolana son bastante lamentables". "No veo ahí una fórmula donde la gente participe más, de verdad que no. Al revés. Espero que todos tengamos garantías de que la fórmula sea una fórmula democrática, y no utilizando fórmulas de sistemas que han fracasado", concluyó.

Los flancos que deja abierta la fórmula

Por su parte, el analista político Claudio Fuentes apuntó a que la fórmula de La Moneda, anunciada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tras una reunión en la casa del Presidente Piñera con Chile Vamos sin dar mayores detalles ni plazos, deja varias dudas en el tintero.

“Que el propio Congreso debata un cambio significativo en las reglas del juego (que de paso les afectarán a ellos mismos) no me parece lo mejor. Por eso prefiero una Convención o Asamblea electa que solo escriba Constitución y luego se disuelva”, indicó.

Para el académico de la Universidad Diego Portales, una fórmula alternativa podría contemplar un “plebiscito para preguntar a gente si quiere nueva Constitución y mecanismo (congreso, convención mixta o Asamblea Constituyente); se implementa mecanismo elegido x ciudadanía; y plebiscito ratificatorio”.