Piñera se justifica ante la prensa extranjera: “Lo que he tratado de hacer como Presidente es compatibilizar el orden público con los DD.HH.”

Una reunión con corresponsales extranjeros sostuvo esta mañana el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, a más de un mes del inicio del estallido de la crisis. Ante los profesionales, el Mandatario insistió en una de las tónicas de su discurso público, la defensa de su gestión en materia de derechos humanos.

“Lo que he tratado de hacer como Presidente es compatibilizar el orden público con los Derechos Humanos, compatibilizar las demandas sociales con mantener sana nuestra economía”, dijo el Mandatario, en unas palabras que no son casuales tomando en cuenta la preocupación internacional que se ha instalado sobre Chile por el respeto a las libertades fundamental durante la crisis.

De hecho, entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional han hablado derechamente de que se han cometido violaciones a los derechos humanos en el país, tal como también lo han constatado en Chile organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez.

Piñera dejó sin responder si su Gobierno considera instalar una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación por los abusos cometidos en este más de un mes de protesta social. Pero también fue consultado directamente por el duro informe de Amnistía Internacional, que lo acusa directamente de sostener una "política de castigo" contra los manifestantes.

Al respecto, Piñera justificó las medidas adoptadas, incluida la declaración del estado de emergencia, aunque asumió que “es posible que en algunos casos” no se hayan cumplido los protocolos. Sin embargo, fue enfático en señalar que eso corresponde a responsabilidades individuales.

“En los últimos 30 días, Chile, nuestro Gobierno, todos los chilenos hemos enfrentado una situación que nunca antes nos había tocado enfrentar. Y hemos tenido que tomar decisiones frente a encrucijadas. Primera encrucijada: ¿cómo proteger el orden público, la seguridad ciudadana, la vida de las personas, su integridad física, que no les destruyan sus comercios, sus emprendimientos, sus almacenes, que no destruyan el Metro, que no quemen hospitales, que no destruyan edificios públicos y, al mismo tiempo, respetar en forma estricta los Derechos Humanos de todos”, indicó.

Luego sostuvo que debió enfrentar ese escenario estableciendo Estado de Emergencia “que es un instrumento democrático que está en nuestra Constitución y, al mismo tiempo, tomando todas las precauciones, todas las providencias con todas las instituciones que podían cumplir un rol para que los Derechos Humanos fueran respetados. Eso fue lo que hicimos”.

“Ahora, en algunos casos no se cumplieron los protocolos, no se cumplió la ley, se cometieron excesos, se cometieron abusos, todo eso está siendo investigado por la Fiscalía y va a ser conocido y juzgado por los Tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un estado de derecho”, indicó.

El uso de perdigones

El Presidente también se refirió al uso de perdigones, munición que ha provocado más de 220 mutilaciones oculares, y que Carabineros debió suspender recién el martes, señalando que el protocolo indica que “solamente cuando está en riesgo la vida de las personas, de los carabineros o de los civiles, se pueden usar escopetas que disparan perdigones y que esos perdigones de acuerdo a protocolos deben ser de goma”.

“Y, por lo tanto, si no se cumplieron esos protocolos y yo creo que es posible que algunos casos no se cumplieron, eso va a ser investigado por la Fiscalía y va a ser sancionado por los Tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un estado de derecho”, señaló.

Otra señal que quiso dar el Presidente en su reunión con la prensa extranjera fue en el ámbito económico, señalando que el Gobierno se ha hecho cargo de la “demanda por mayor justicia social” que exige la ciudadanía, lo que se tradujo –por ejemplo- en el acuerdo logrado anoche en el Senado en materia de pensiones, medicamentos y transporte público para el adulto mayor.

“Tenemos que preocuparnos de no hacer populismo y demagogia y actuar con responsabilidad, y preocuparnos que la economía mantenga su fundamento sólido. Yo espero que esto sea un momento de paz, de unidad, de diálogo de acuerdos, no de violencia, no de enfrentamientos”, remató.