Desbordes responde a la oposición tras ultimátum por acuerdo constitucional: "Hago un llamado a que digamos las cosas como son"

Presidente de partidos de oposición dieron un ultimátum a Chile Vamos para responder a la propuesta que realizaron sobre el acuerdo constitucional, específicamente, la inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas, paridad de género y el mejoramiento en la competitividad de los independientes.

En esa línea, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, sostuvo que "había acuerdo casi absoluto en términos de paridad de género, incluso con el Frente Amplio, con los que están en la mesa obviamente, y también tenemos un acuerdo completo en materia de participación de independientes, yo haría un llamado a la oposición a que digamos las cosas como son. Lo que pasa es que no toda la oposición quieren que participen los independientes en lista y también sería bueno que sinceraran las posiciones".

"Lo que hemos propuesto desde Chile Vamos es que los independientes puedan formar pactos, que tengan el mismo requisito que tiene hoy un independiente en la ley para competir por sí solo, pero eso sumado a la cantidad de personas que integra el pacto", dijo Desbordes.

El timonel RN hizo un llamado a la oposición a "concentrarnos quizás en estos últimos intentos de conversar en un punto donde no hay acuerdo, que son los escaño garantizados. En lo otro si hay acuerdo, pero la oposición no lo quiere aprobar, porque sienten que no les conviene, yo no sé por qué les complica tanto que los independientes puedan ir en lista, que puedan competir de igual a igual con los partidos, a mí no me complica".

Respecto a los escaños reservados, el también diputado señaló que "no hay acuerdo en Chile Vamos y ese es un problema que tenemos nosotros como coalición, hay posturas distintas dentro de Chile Vamos y lamentablemente no hemos logrado un acuerdo entre nosotros, por lo tanto, lo que ha planteado en algún minuto el presidente del PPD, lo de hacerlo vía proyecto de ley es perfectamente legítimo".

Presidente de Evópoli: "Queremos cuidar el acuerdo"

Por otra parte, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, comentó que "lo que queremos es cuidar el acuerdo firmado y por tanto, que avance. Hoy la mesa técnica va a entregar la mesa final que es el mandato, una reforma constitucional que habilite el proceso constituyente y eso tiene mucho valor y mucha importancia".

Larraín Matte también dijo que "se ha conversado además que abramos espacios de participación en el proceso constituyente, por ejemplo, en materia de independientes y Evópoli ha apoyado la idea de que puedan hacer listas, mejorar la participación de mujeres y Evópoli ha hecho también propuestas, pero hay diferencias entre el Gobierno y la oposición. Y finalmente en materia de pueblos originarios donde también hay diferencias al interior de Chile Vamos, Evópoli está a favor que hayan escaños reservados para los pueblos originarios".

"Yo espero que como coalición Chile Vamos pueda llegar a un entendimiento con la oposición, para que tengamos un proceso constituyente legítimo y con alta participación ciudadana", finalizó.

Van Rysselberghe: "Valoro que se respete la palabra empeñada"

En tanto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo que "valoro que se respete la palabra empeñada, porque el acuerdo que firmamos hace un poco más de una semana está vigente y se va a suscribir por todos los actores, lo que ha pasado adicionalmente a eso es que hay diferencias en torno a la ley electoral que va a regir esto. Nosotros tenemos una persona un voto, y que el valor de los votos de las autoridades, de cualquier persona valen lo mismo al minuto de ir a la urna".

La senadora agregó que "la oposición ha hecho una solicitud que nosotros consideramos atenta contra la democracia participativa y la igualdad del voto ante la ley".