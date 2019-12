Abogado Francisco Cox por violaciones a DDHH en Chile: "No creo que se termine generando responsabilidad internacional"

El abogado experto en derechos humanos, Francisco Cox, dijo que no cree que se genere una responsabilidad internacional del Estado de Chile por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social que inició el 18 de octubre pasado.

Para Cox, "las instituciones están cumpliendo su rol, por lo que no creo que se termine generando responsabilidad internacional porque las instituciones nacionales habrán respondido adecuadamente, pero hay que ver cómo se investiga y sanciona", dijo en entrevista con La Tercera.

Por otra parte, el abogado consideró que los hechos ocurridos no califican como crímenes de lesa humanidad "al no cumplir el elemento del contexto o umbral, no hay un ataque a población civil, debe ser una política de Estado. El concepto ‘sistemáticas’ también implica una política".

En ese sentido, señaló que no cree que el Presidente Sebastián Piñera tenga una responsabilidad penal internacional. "Tendría que ser una política de violaciones sistemática a los derechos humanos, y esto es superinteresante, porque si ves el estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, si tú ves la nota al pie, lo que dice es que esa política generalmente tiene que ser activa y excepcionalísimamente puede ser omisiva, pero esa omisión tiene que ser voluntaria y para avanzar dicha política. Es decir si yo no actúo, pero no lo hago deliberadamente, lo hago porque no puedo o no tengo la capacidad de controlar o porque simplemente no me dan los elementos para hacer eso. No estás cumpliendo con el requisito de que sea una política de Estado o de la organización. El concepto sistemacidad es técnico, está asociado a los crímenes de lesa humanidad y eso significa que la comunidad internacional se mete a juzgar esos hechos para sancionarlos penalmente".

"Lo que me llama la atención de esa discusión es como si violaciones graves no fuera suficiente. Disparar balines que causan daños en los ojos, lanzar lacrimógenas al cuerpo, desnudar a mujeres en calabozos son graves violaciones a los derechos humanos. ¡Qué importa si son sistemáticas!", agregó.

Finalmente, el abogado recalcó que "hay una diferencia entre violación a los derechos humanos y crimen de lesa humanidad. Una sola violación a los derechos humanos es grave, sí, pero no cualquier violación de derechos humanos es un crimen de lesa humanidad. Acá el Estado ha funcionado. Acá no se va a meter la Corte Penal Internacional".