Como gato de espalda: Guevara dice que sus acusadores “quieren el caos” y presenta queja contra juez Urrutia

Con todo salió a defenderse el intendente metropolitano Felipe Guevara, ante la acusación constitucional en su contra interpuesta por la oposición en la Cámara de Diputados por la polémica estrategia del “copamiento preventivo” desplegada en Plaza Italia.

Entrevistado en T13 Radio, el jefe del gobierno regional sostuvo que el libelo es “totalmente abusivo” y aseguró que “esto no es contra Felipe Guevara, esto es contra el Estado de Derecho, contra los Carabineros que están en la calle. Tiene que ver más bien con eso. Contra los vecinos que quieren vivir en paz”.

Consultado si los acusadores están haciendo un favor a los encapuchados, Guevara respondió que “bueno, desde luego. ¿Qué es lo que quiere esta gente? Que los encapuchados sigan tomándose la Plaza Italia, que sigamos con un comercio cerrado. Que las personas en vez de demorarse dos horas, se demoren tres. Quieren el caos, quieren el desorden”.

El jefe regional añadió que hasta la mañana de hoy viernes no había sido notificado aún del libelo, aunque aseguró que está “tranquilo” frente a este proceso.

“Entiendo que esto tiene que ver con el derecho a reunión y el respeto al derecho de expresión. Tengo clara conciencia que ninguno de esos dos derechos ha sido conculcado en mi gestión”; indicó.

Asimismo, insistió en su tesis de que nunca ordenó el copamiento de Plaza Italia y que el trabajo de seguridad en el sector corresponde a Carabineros.

“El intendente no tiene la posibilidad legal de decir cuántos Carabineros van a un lugar, qué van a hacer, cuántos lanzaaguas van a ir (…) Nunca dije ‘he instruido’, ‘he ordenado’. Hay personas que han dicho que hay un decreto, un instructivo, una circular mía, ordenando a Carabineros hacer eso (copamiento). Eso es mentira. No existe esa posibilidad en la ley. No tengo ninguna facultad para hacer eso”.

Añadió que “yo he respaldado a Carabineros, ellos toman sus decisiones. Y me parece que es del mínimo sentido común que el intendente, que está obligado por ley para hacer todo lo posible para mantener el orden público, por devolverle la ciudad a sus ciudadanos, apoye a Carabineros”.

Queja disciplinaria

Pero Guevara también desplegó una defensa en el frente judicial, arremetiendo contra el juez Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, al presentar una queja disciplinaria por "conductas de abuso y falta".

El intendente metropolitano no acudió el martes a la audiencia de control de garantía citada por el magistrado para explicar por qué prohíbe el derecho a reunión en el marco de una causa por una detención declarada ilegal por Urrutia, ya que a su juicio se vulneraron garantías constitucionales. Según Guevara, nunca fue notificado.

La queja contra el magistrado se funda en no haber requerido información, actuar fuera de sus competencias y formular declaraciones de orden político, según señala Emol.

"Este oficio no se informó a esta institución por la vía correspondiente, considerando que no se trata de un interviniente del proceso (…) Tampoco se entregaron los antecedentes necesarios para cumplir con dicho requerimiento de información", señala la queja ingresada por el abogado del intendente, Simón Manson.

Asimismo, el escrito añade que el juez "actúa fuera de sus competencias legales haciendo un uso inadecuado del artículo 10 del Código Procesal Penal", relacionado con la cautela de las garantías constitucionales del imputado en cuanto a si derecho a reunión o manifestación, y objeta que el magistrado se haya cuestionado dichos del Presidente de la República en su resolución.

En parte de la resolución, Urrutia señala que “lamentablemente hemos escuchado de parte del propio Presidente de la República señalar que hay un enemigo. No puede considerarse, está prohibido por parte del sistema que las autoridades se refieran a los manifestantes como enemigos”. Para el abogado de Guevara, “este pasaje es particularmente grave, al emitir pronunciamiento sobre una acción de la máxima autoridad del país, el señor Presidente de la República, dando además por ciertos hechos que se encuentran actualmente bajo investigación por parte de los órganos competentes".