Diputada Núñez (RN) advierte a Chile Vamos: “Las campañas del terror nada suman a lo que hoy está viviendo el país”

De cara al plebiscito de abril y las voces de la derecha que han puesto en duda el proceso dadas las condiciones de seguridad que imperan en el país, la diputada RN Paulina Núñez hizo un llamado a que “no empecemos con campañas del terror porque nada suman a lo que hoy día está viviendo el país”.

Entrevistada en CNN Chile, la parlamentaria indicó que “me gustaría que fuéramos menos agoreros, que tengamos una visión más esperanzadora de lo que puede ser este país. Este año nosotros pretendemos volver a la normalidad, pero no a esa normalidad que teníamos el 18 de octubre donde teníamos un país muy desigual, teníamos un país en donde lamentablemente el que tiene recursos se podía operar y podía vivir y el que no lamentablemente moría con tremendas listas de esperas”.

La diputada asumió que dentro de su partido hay dos posiciones de cara al plebiscito, lo que es legítimo porque hay libertad de acción, pero asumió que “en lo que tenemos todos un acuerdo es en aquellas garantías constitucionales que vamos a ir a defender”.

En relación a la paridad de género, Núñez también discrepó con la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe, quien indicó que “no es tan importante que haya paridad”.

Ante esto, la diputada RN respondió que “no me imagino una convención constitucional que no sea 50 y 50. Yo voté con plena convicción y empujé bastante que hayamos podido lograr un acuerdo en la Cámara de Diputados y que hayamos podido tener estos votos. Algunos han señalado que estamos metiendo la mano a la urna o que estamos no cumpliendo con un principio democrático con respecto de elegir a aquellos que las personas voten el día de la elección, pero eso no es así”.