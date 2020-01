Cuando el río suena: Chile Vamos sale a poner paños fríos ante rumores de cambios en el comité político

El “fuego amigo” sobre el comité político de La Moneda y un eventual nuevo cambio de gabinete se ha intensificado durante los últimos días al punto que hoy fue tema obligado tras el comité político de los lunes.

El tópico fue instalado el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, quien criticó el funcionamiento del Gobierno y, en especial del comité político, lo que motivó toda una serie de versiones respecto cómo los “duros” de Chile Vamos buscaban hacerse del control del comité político de Palacio, y desplazar al trío conformado por los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar y el ministro de la Segpres, Felipe Ward.

Es más, estas versiones encontraron base este lunes, luego de que el diario La Tercera, reveló que el Gobierno solicitó a algunos dirigentes de partidos -a través de un emisario- tener nombres a disposición para un posible rediseño en el gabinete.

Pero este lunes, al menos en público, desde Chile Vamos salieron a ponerle coto a estas versiones. Lo propio hizo una de las apuntadas la ministra Rubilar.

Incluso, una de las voces habitualmente críticas del funcionamiento del comité político, la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, le puso paños fríos a un eventual ajuste.

"Yo no creo que haya un cambio de gabinete, no se justifica, me parece que este es un cambio de gabinete que se hizo en medio de la crisis y por lo tanto, ayudó a descomprimir la situación política que se vivía en ese minuto (…) Creo que todavía hay que darle tiempo para que se afiaten, siempre un comité político tiene que tener una marcha blanca, pero como ha estado todo esto mezclado con la crisis social y de violencia que hemos vivido, creo que ese tiempo de afiatamiento que hemos vivido está en curso todavía", dijo.

En tanto, el presidente de RN, el diputado Mario Desbordes, manifestó que “yo no he escuchado dentro de la interna o en las reuniones de Chile Vamos" un posible cambio de gabinete. Es más, dijo que "las caras del comité político están bien evaluadas. Yo creo que sería muy extraño que después de la CEP haya que sacar a Karla Rubilar o Gonzalo Blumel. No entiendo esas críticas. Hay que reforzarlos. Hay que ponerse en sus zapatos", afirmó.

Como ejemplo, dijo que se siente "plenamente identificado con Karla Rubilar" y que se comunican constantemente. Y sobre Blumel, dijo que "para nadie es fácil ser ministro del Interior hoy en día".

Opinión similar manifestó el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, quien afirmó que un cambio de gabinete no mejorará la relación del Gobierno con la ciudadanía. Eso sólo lo hará "la hoja de ruta social, responder de forma concreta a las demandas ciudadanas".

Sin embargo, acotó que "el equipo se puede reforzar y el entrenador tiene la posibilidad de hacer cambios. En ese sentido, Evópoli va a apoyar cuando el Presidente así lo defina". "El Presidente tiene que estar evaluando cómo está funcionando el equipo y cuáles son los desafíos", agregó, sobre todo de cara a marzo, ya que ahí "tener un equipo ad hoc es algo muy sensato".

En tanto, desde el PRI, su presidente Rodrigo Caramori, apostó a esperar marzo. “El Presidente ha actuado y ha visto también que hay que hacer cambios en el equipo, como fue en su momento con el gabinete. Por lo mismo, en el PRI creemos -y se lo hemos hecho saber al Presidente más allá de que es él deposita la confianza en sus ministros- que es necesario seguir haciendo cambios cuando corresponda y probablemente a partir de marzo”, sostuvo.

"Críticas más, críticas menos"

Una de las apuntadas por este rumoreado cambio de caras en el comité político fue Karla Rubilar, quien en su habitual vocería de lunes, reconoció que las cifras de la CEP fueron duras, pero "no sólo para el Gobierno, sino que para todos".

"Como Gobierno, queremos pedir ayuda para recuperar el optimismo y las ganas de salir adelante, para construir un país nuevo juntos. Para que valga la pena estos 90 días que llevamos" de estallido social, dijo.

Sobre el cambio de gabinete, afirmó que "críticas más, criticas menos", "los que llegamos en medio de la crisis nos pusimos en disposición del Gobierno y el Presidente para contribuir a sacar adelante al país en un momento muy duro. Vamos a continuar si tenemos la confianza del Presidente".

"Nosotros como país tenemos que hacer muchas mejoras, tenemos muchas cosas que hacer para salir adelante. Todos los días estamos disponibles a mejorar. Ponemos el corazón en la cancha en los que nos pida el Presidente. Vamos a seguir haciéndolo hasta que el presidente diga lo contrario. Nosotros estamos a disposición de Chile. Llegamos en un momento crítico y nos vamos a mantener aquí mientras el Presidente confíe en nosotros", sentenció.

El ministro Ward, en tanto, dijo algo similar: "Hay que demostrar en la práctica que estamos a la altura, que somos capaces de acompañar al Presidente de la República en los desafíos que él tiene".

“Todos los cargos del gabinete están a disposición del Presidente”, sentenció en Radio Cooperativa.