Caso Matías Soto: querellas, pruebas y máximo rigor de la ley caen sobre ex carabineros por abuso policial en Puente Alto

La brutal golpiza contra Matías Soto Ramos, de 18 años, estudiante de Ingeniería Mecánica, en la comuna de Puente Alto no sólo derivó en la baja de dos oficiales y cinco funcionarios de Carabineros involucrados en el operativo.

Esta jornada, los padres del adolescente asistieron a la Fiscalía Metropolitana Sur a entregar evidencia, mientras el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció que se querellará por tortura contra los efectivos, según confirmó el jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos.

La brutal golpiza ocurrida la noche del miércoles 29 de enero quedó registrada en la cámara de seguridad de un domicilio. El joven, quien sufrió múltiples lesiones y una fractura en una de sus costillas, permanece con reposo en su domicilio.

“Esta brutal golpiza es tremendamente grave y vamos a presentar una querella por tortura. Lo que vamos a buscar es que este hecho al igual que las otras miles de denuncias que han existido respecto a graves violaciones de derechos humano que han existido desde el 18 de octubre no queden en la impunidad”, dijo Rodrigo Bustos.

La golpiza se suma a otros hechos como la muerte del barrista de Colo Colo Jorge Mora, atropellado por Carabineros el martes pasado en el estadio Monumental, y sigue poniendo en entredicho el accionar policial desde el inicio del estallido social. Sin embargo, al momento de comunicar la baja de los funcionarios involucrados, el coronel Eduardo Witt calificó el actuar policial como "excepcional".

En La Moneda también respaldaron la reacción de la institución policial en estos hechos. “Aquí, el general director de Carabineros (Mario Rozas) dio una señal de que todos los hechos, en donde hay denuncias, están siendo investigados y es necesario esperar los resultados. Por fortuna se logró identificar rápidamente a los involucrados y el director general tomó las decisiones que correspondían", dijo esta mañana el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli.

“Se ensañaron con él”

Tras presentar las pruebas, Melissa Ramos, madre del joven golpeado, explicó que presentaron ante la Fiscalía "los videos y foto, todo lo que tengo para seguir el caso de mi hijo". “Se ensañaron con él, la pateadura que recibió mi hijo era para matarlo (…) Cuando lo estaban pateando uno dijo -a mi hijo le quedó muy grabado-: 'Dejen a este hueón que ya está muerto', o sea, ellos dieron por hecho que mi hijo estaba muerto en el suelo y ahí arrancaron", aseguró.

Entrevista en el matinal de Chilevisión, la madre de la víctima añadió que Carabineros no se ha contactado con ella para darle explicaciones. “Ni siquiera me llamaron, sinceramente no creo que lo vayan a hacer. Ellos se escudan en su informe (…) Carabineros es una institución de asesinos, si le dan una golpiza un poco más larga yo ahora estaría lamentando la muerte de mi hijo”.

Por su parte, Milibor Bugueño, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, explicó que no hay ninguna persona detenida por estos hechos, y adelantó que el delito que se va imputar a los involucrados “es el de apremios ilegítimos. La víctima resultó con fracturas en la quinta costilla, no cambia la calificación jurídica pero sí la extensión del mal causado de estos hechos y justamente el video es concordante con la agresión y los resultados de la mismas, y en ese sentido se encuentra investigando por ese delito”.

A su turno, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien acompañó a la familia, pidió el máximo rigor de la ley por este hecho. “Matías no portaba ningún arma, no estaba encapuchado, estaba solo en ese momento, y fue agredido brutalmente y eso es inaceptable”, dijo.

“Matías pudo fallecer producto de estas agresiones. Lo más importante como municipalidad no es entrar en calificativos, sino que ley pareja no es dura. El reclamo de la ciudadanía ha sido terminar que haya ciudadanos de primera y segunda categoría, y eso hace que los funcionarios públicos, sin importar de donde provengan, cuando actúan fue de la ley tienen que ser castigados”, añadió el jefe comunal.