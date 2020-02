Ministro Felipe Ward en la antesala de la revisión de la acusación constitucional contra Guevara en el Senado: "Ha sido muy injusta"

El ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, consideró que la acusación en contra del intendente Metropolitano, Felipe Guevara, "ha sido muy injusta", y espera que eso "se demuestre mañana".

Este lunes, a partir de las 15:00 horas, el Senado escuchará los argumentos de los diputados encargados de defender el libelo ante los senadores, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados. Posteriormente se escuchará a la defensa de Guevara, integrada por los abogados Cristián Muga y Rodrigo Ávila.

El martes los senadores brindarán sus puntos de vista a partir de las 10:00 AM y luego se votará la acusación que, de aprobarse, inhabilitará a Guevara para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.

En ese sentido, el ministro Ward dijo a La Tercera que "estamos esperanzados de que se juzgue de forma correcta y se atiendan los argumentos de la defensa".

Para aprobar el libelo, se necesitan 22 votos. En ese sentido, el escenario en el Senado podría ser favorable para la autoridad Metropolitana, ya que los senadores José Miguel Insulza (PS) y Felipe Harboe (PPD) se asusentarán. Tampoco estará presente -según El Mercurio- Rabindranath Quinteros (PS), lo que los dejaría con 21 votos.

Van Rysselberghe: "Aquí hay un festival de acusaciones"

Por otra parte, la senadora Jacqueline van Rysselberghe sostuvo que "lo que uno esperaría cuando el Senado actúa como jurado es que podamos ver el fondo del tema y no como ocurrió con la acusación de Andrés Chadwick donde todos reconocían que no se cumplían las condiciones para al acusación, pero que era un juicio político".

La presidenta de la UDI lanzó una crítica al Frente Amplio, señalando que "aquí hay un festival de acusaciones constitucionales y del uso de las herramientas que confiere la ley a la Cámara. Me parece bien que lo hagan, pero esto ya parece chiste. Todas las semanas tratando de hacer chantaje porque ‘si no hacen esto, entonces los acusamos’. Eso no corresponde en democracia".