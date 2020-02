Insulza acusa el golpe al interior del PS: "No me siento cómodo con la forma en que soy tratado por algunos en mi partido"

El senador José Miguel Insulza, uno de los barones del Partido Socialista, está pasando por un mal momento al interior de la colectividad,desde que fuera objeto de críticas al comienzo del estallido social por sugerir medidas represivas y más recientemente por ausentarse al momento de votar la fallida acusación constitucional contra el intendente metropolitano Felipe Guevara.

El "panzer" como era conocido en el gobierno de Ricardo Lagos en el que fue Canciller, resiente las críticas "No quiero causar ningún perjuicio pero le confieso que no me siento cómodo con la forma en la que soy tratado por algunos en mi propio partido. La verdad no recibo muchos ataques desde otros partidos, pero no me he sentido maltratado en la sociedad, bastante menos que otros políticos. Pero en mi partido, hay gente que tiene un especial encono conmigo" reconoció el senador a El Mercurio.

Entre otras razones, Insulza lo atribuye a que "a lo mejor reflejo de alguna manera aquel pasado que algunos quieren olvidar, no ve que ahora tuvimos treinta años en vano según algunos militantes socialistas, que no tuvieron ningún problema en gobernar 24 años, de los cuales 14 fueron presidentes socialistas", dijo.

El senador cuestionó el rol de poco liderazgo que a su juicio ha tenido el PS en la oposición. "Como todos los partidos han estado más bien siguiendo la corriente. Nosotros nos hemos entendido bien, de parte del partido no ha habido declaraciones desorbitadas, pero tampoco podemos decir que hemos dado en una línea imperecedera.Que todos puedan decir que el PS es el conductor de la oposición, eso no lo hemos hecho", afirmó. En el mismo sentido agregó "Hay gente en el partido que está por mantenerse en lo que está ahora, que siga todo en la calle, que se siga yendo todos los viernes a la Plaza Italia, mantener la tensión para poder ganar. Eso es un error, mientras más tranquilo sea el plebiscito, mejor", afirmó Insulza quien enfatizó que las fuerzas políticas deben focalizarse en lograr una victoria contundente de la opción "Apruebo" el próximo 26 de abril.

Por último, aseguró que no le interesa estar en una probable Convención Constituyente "Yo daré todos los consejos del caso, pero mi actividad política futura está en el Senado. Y seguramente va a ser la última porque cuando termine como senador voy a tener bastantes años" finalizó.