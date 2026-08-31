José Antonio Kast y Javier Milei abrirán Foro Madrid con figuras de Vox y EE. UU. en Santiago

El Presidente José Antonio Kast y el presidente de Argentina, Javier Milei, encabezarán la apertura del Foro Madrid, encuentro organizado por la Fundación Disenso —vinculada al partido español Vox— que reunirá en Santiago a autoridades y dirigentes conservadores de América y Europa.

La cita se desarrollará este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. Kast pronunciará el discurso inaugural entre las 8:45 y las 9:15 horas, seguido por una intervención de Milei. La bienvenida estará a cargo del secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

La delegación estadounidense incluirá a la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah B. Rogers; al presidente de The Heritage Foundation, Kevin Roberts; y al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Este último participará en el panel “El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica”, como parte de una agenda centrada en seguridad, economía e influencia internacional.

Oficialismo chileno tendrá participación propia

Representantes de Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario compartirán el panel “El punto de inflexión chileno: restaurando la libertad y la soberanía”.

Entre los expositores anunciados figuran Francisco Orrego, Ricardo Neumann, Benjamín Moreno, Cristian Araya, Juan Antonio Urzúa y el exministro Julio Isamit.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, intervendrá en una conversación sobre crimen transnacional y terrorismo. Otros paneles abordarán las victorias de las denominadas “fuerzas patriotas” y la contraposición entre desregulación y socialismo.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la asistencia de Kast y aseguró que participará como jefe de Estado. “Él gobierna para todos los chilenos y no para un foro político en especial”, afirmó.

Bilateral con Milei

La visita del mandatario argentino también contempla reuniones con Sarah Rogers y el Presidente Kast. Desde La Moneda señalaron que el encuentro entre ambos presidentes continúa en coordinación y probablemente se realizará en la sede de Gobierno.

Alvarado sostuvo que “no hay exclusión de temas para una agenda abierta entre dos presidentes”, al ser consultado sobre una eventual conversación respecto de Galvarino Apablaza y el decreto argentino referido al Estrecho de Magallanes.