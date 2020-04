Mañalich se disculpa por confusa entrega de cifras de contagiados con nuevo criterio: "Uno puede equivocarse"

En 24 horas, el Ministerio de Salud cambió tres veces su nuevo criterio para contabilizar los casos confirmados de Covid-19 en Chile. Este miércoles, el ministro de la cartera, Jaime Mañalich, informó en el balance habitual que, con este nuevo criterio, había "520 casos nuevos de enfermos con PCR positivo y 250 casos de personas en los que se fue a la búsqueda, a pesar de no tener síntomas de esta enfermedad, pero que su PCR resultó positivo”.

Las cifras no quedaron claras. ¿Se sumaban 529 al total o los 250? ¿Se sumaban ambos? La interpretación no era clara. Por eso, en primera instancia, Mañalich explicó ante la prensa que los casos asintomáticos no "generan demanda" de la red de salud, por lo que se iban a contabilizar de forma paralela. El total quedaba entonces en 14.885 nuevos contagios, pero si se sumaban los dos, la cifra era de 15.135.

Horas más tarde, comunicaciones del Minsal dijo que todo se había mal interpretado, ya que los 250 pacientes asintomáticos ya habían sido sumados, por lo que el total único de contagios quedaba en 14.885 casos.

Y después, el Minsal volvió a cambiar sus criterios, ya que cerca de la medianoche, había un nuevo total: 15.135, sumando casos con síntomas y sin síntomas, como había advertido en primera instancia la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches.

Por eso hoy, Mañalich, al comienzo del habitual punto de prensa en La Moneda, reconoció que hubo un error en las cifras entregadas la jornada pasada por el Ministerio de Salud.

Junto con informar que con el nuevo criterio, hay 888 casos nuevos. Del total, 780 con síntomas y 108 sin. Estos últimos, según Mañalich, no ejercen una “presión” a la red asistencial.

“No van a generar una demanda (…) pero tiene una importancia epidemiológica mayúscula”, comentó.

Por tal motivo, pidió disculpas por el error de la jornada anterior. “Es evidente que uno puede equivocarse”, manifestó la autoridad. “Introducir estos conceptos nuevos, es para mi un trabajo muy difícil“, agregó.

Posteriormente aclaró que va a pasar tiempo antes de que se llegue a un consenso mundial respecto a la enfermedad: "va a pasar tiempo, se van a introducir conceptos nuevos. Es altamente probable que en los próximos días empecemos a entregar una tercera variable".

“El consejo asesor ha recomendado que en ningún caso estos pacientes ya recuperados, identificados que tuvieron la infección, sean sumados a los casos”, dijo, ya que no necesitan recursos hospitalarios y la posibilidad de contagiar a otros es mínima.

“Ayer traté de anticipar que lo que estaba explicando era un tema difícil por su novedad, pero me alegra escuchar que pareciera que hoy las cosas están un poco más claras”, finalizó el ministro, reiterando ante las consultas de la prensa que "ya pedí disculpas por ello, muchas gracias".

La cifra de contagios más alta

24 horas después del cambio a la forma en que se entrega el balance diario de la situación del Covid-19 en Chile, la cifra de contagios tuvo su alza diaria más alta desde la llegada del virus al país.

En el punto de prensa realizado desde La Moneda, el ministro de Salud, Jaime Mañalich informó que, hasta las 21 horas de este miércoles, hay 888 nuevos casos positivos, alcanzando un nuevo récord de contagios en 24 horas. La cifra, con los nuevos criterios informados por el Minsal, se desglosa de la siguiente manera: 780 de ellos presentaron síntomas y 108 sin signos de la enfermedad.

Con esto, el total de infectados llega a los 16.023.

En cuanto a las muertes, se registraron 11 nuevas víctimas fatales: seis en la región Metropolitana, tres en La Araucanía, una en Los Lagos y una en Antofagasta.

Con esto, el total de decesos asciende a 227.

"Hemos conocido más la evolución de la enfermedad por coronavirus, y a lo que hoy es evidente, es que gran cantidad de las personas contagiadas lo hacen sin presentar síntomas y en forma de transparencia se informan todos los exámenes PCR con o sin síntomas", explicó.

"Desde ayer estamos incorporando todos los casos y dividiéndolos entre casos sintomáticos y asintomáticos, ambos con PCR positivo, por el mejor manejo epidemiológico de la enfermedad", terminó.

En tanto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, detalló que en el total de casos hay "8.580 personas que se han recuperado de la enfermedad, es decir, un 63% del total de personas confirmadas", mientras que los casos activos suman 7.216, 45% del total.

Finalmente, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dio cuenta que hay 419 pacientes hospitalizados, de los cuales 323 están con ventilación mecánica y 69 son pacientes críticos.

Además, existen 608 ventiladores disponibles en la red asistencial.