Director del hospital San José admite estar al límite de la capacidad mientras funcionarios acusan escasez crítica de ventiladores

La denuncia de la muerte de un paciente con Covid-19 en el Hospital San José, puso el foco en este recinto de la comuna de Independencia que atiende a la zona norte de la capital y la real cobertura de ventiladores mecánicos que el Minsal asegura tener garantizada.

En el Gobierno descartan que el fallecimiento haya sido por falta de ventilador mecánico, como denuncia la Federación de Asociaciones de Salud Pública (Fedasap), y el director del recinto, Luis Escobar, desmintió un colapso del recinto, señalando que "todavía no estamos superando la capacidad, pero sí muy cerca del borde".

Sin embargo, durante la jornada hay más testimonios de trabajadores del recinto que insisten en la carencia de estos instrumentos, vitales para los pacientes críticos.

Una funcionaria del recinto, Gloria Pinto, en contacto con el matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, interpeló en cámara a las autoridades preguntándoles “¿dónde están los ventiladores mecánicos que ustedes mencionan?, porque acá la gente se nos está muriendo sin poder darles atención”.

En el caso concreto del fallecimiento de ayer, Mauricio Navarro, dirigente Hospital San José, aseveró a Mega que “este paciente requería apoyo y sustento de un ventilador mecánico que no estaba en el servicio de urgencia. Se tuvo que armar un equipo, un set de ventilación mecánica con distintos tipos de conectores (…) se tuvo que adaptar un ventilador no invasivo a un procedimiento invasivo, por lo tanto no era lo que requería al paciente en ese momento”.

Los descargos oficiales

Sin embargo, la versión del hospital es distinta. “No es efectivo que no se dispusiera de equipo de ventilación mecánica invasiva en el momento de la atención del paciente", recalcó el centro hospitalario.

De acuerdo al director Luis Escobar, el ventilador al que fue conectado el paciente se podía reconvertir de no invasivo a invasivo, pero el estado en el que ingresó era de gravedad.

Escobar añadió que “han habido muchos pacientes que han estado esperando y lamentamos que tengan que esperar, pero debemos priorizar y la cantidad de pacientes es mucho, hemos pedido también ayuda a la red de salud de manera de que se derive al hospital efectivamente lo que es necesario".

“Hoy día tenemos más capacidad de atención mecánica, en este minuto tenemos cuatro ventiladores mecánicos disponibles, pero sí efectivamente es un tema de salud importante en el país", indicó. Actualmente hay 23 pacientes con ventilador mecánico, no necesariamente por coronavirus.

Su versión fue refrendada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. "En cuanto a la situación particular del hospital San José, acerca de este paciente, yo puedo mencionar que me he comunicado directamente con el director del Hospital y él me ha informado -y así lo han hecho a través de un comunicado-, en que este paciente llegó en gravísimas condiciones, se iniciaron las maniobras de reanimación, pero lamentablemente no pudieron. El paciente falleció, por lo tanto, extendemos nuestro sentido pésame a su familia", dijo al ser consultado al respecto durante la entrega del balance diario del Covid-19.

Pese a los emplazamientos de los funcionarios en terreno, Zúñiga insistió que "desde mediados de marzo que hemos integrado nuestra red, eso quiere decir que tenemos el total control como Ministerio de Salud de todas las camas del país, tanto públicas como privadas", añadiendo que "nos hemos comprometidos a entregar cuidados a cada uno de los pacientes que lo necesite, sean de aquí de la Región Metropolitana o de cualquier otra ciudad del país".

Según el subsecretario, "al día de hoy yo he mencionado hay 606 ventiladores disponibles" en el país.