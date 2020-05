Subsecretaria de Educación Parvularia entra a cuarentena preventiva a la espera de resultado de examen PCR: funcionario dio positivo de Covid-19

Esta jornada se ratificó que un funcionario de la Subsecretaría de Educación Parvularia dio positivo al examen de Covid-19.

De inmediato, en el ente gubernamental se activó un protocolo sanitario, que incluyó toma de exámenes a las personas que habían estado en contacto con el contagiado.

Entre ellos, se encontraba la misma subsecretaria, María José Castro, quien se sometió este martes al examen PCR.

Además de eso, la autoridad inició una cuarentena preventiva en su domicilio.

Otros casos en el Mineduc

Este caso de Covid-19 positivo al interior de la Subsecretaría de Educación Parvularia no sería el único al interior del Ministerio de Educación, ya que el presidente de Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Educación (Andime), Egidio Barrera, denunció tres casos de contagios de Covid19 al interior del Ministerio de Educación: el ya mencionado, al interior de la Subsecretaría de Educación Superior y un caso de una trabajadora externa que estuvo en el lugar donde funciona el gabinete del subsecretario de Educación.

“Durante la semana pasada un funcionario cercano a la subsecretaria de Educación Parvularia fue diagnosticado con Covid-19. También un funcionario de la Subsecretaría de Educación Superior. Y en el lugar donde está el gabinete del subsecretario de Educación, en el sexto piso del nivel central del Ministerio de Educación, entró en el turno nocturno una trabajadora de una empresa externa contagiada”, indicó el dirigente.

Egidio Barrera, además, explicó que en todos estos casos los protocolos respecto a la cuarentena se activaron de manera tardía e incluso las autoridades que compartieron con algunos de estos funcionarios siguen trabajando.

“El problema es que el funcionario cercano a la subsecretaria estuvo con otros funcionarios cercanos al ministro de Educación, del subsecretario de Educación y de un jefe de división, entonces, al menos habrían cuatro personas más que podrían estar contagiadas. Aquí no se ha seguido el protocolo porque recién hoy martes los enviaron a empezar la cuarentena siendo que desde la semana pasada ya se sabía del contagio”, apuntó.

Y agregó que “la subsecretaria de Educación Parvularia sigue trabajando con su círculo cercano, es decir, no se aplicó la cuarentena preventiva ni para ella ni para quienes trabajan de cerca, ni tampoco hay antecedentes que se hicieran el examen. Aquí hay una irresponsabilidad tremenda”.

Respecto al caso del funcionario contagiado de la Subsecretaría de Educación Superior, el presidente de Andime, aseguró que “él fue contagiado por su hija quien es asintomática, por lo que no sabían que estaban conviviendo con el virus. Aquí tampoco se decidió a tiempo aislar al funcionario a tiempo y al menos a ocho personas que trabajan con él, según manda el protocolo”.

Asimismo, Barrera dijo que el Mineduc no cuenta con ninguna de las medidas sanitarias para prevenir el contagio. “En casi todas las reparticiones del Ministerio hay deficiencias gravísimas, por ejemplo, no tienen el termómetro eléctrico para tomar la temperatura o la caja para sanitizar los zapatos. Son los propios funcionarios y funcionarias quienes se deben comprar los insumos para ir a trabajar como son las mascarillas y el alcohol gel”, señaló.

Junto con ello el dirigente denunció que los mandos medios están obligando a retornar a funcionarios, por lo que anunció pedirán una cita urgente con el titular de la cartera de Educación. Afirmó que “se está haciendo volver a la gente de forma obligatoria, se les presiona, pero no se cumple bajo ninguna circunstancia la norma de distanciamiento ni menos las sanitarias. Lo peor es que son jefes intermedios quienes llaman a las personas y eso es aún más grave, porque están arriesgando la vida de las personas, mientras la mayoría de las funciones se pueden seguir cumpiendo via remota”.

“La gente no debe regresar mientras no estén las condiciones sanitarias y mientras no se aminore el contagio. La infraestructura del Mineduc de Arica a Magallanes no cumple con los requisitos, ya que hay mucho hacinamiento en los lugares de trabajo. Por eso les decimos a los funcionarios y funcionarias que no cedan a presiones, que no vuelvan por miedo a perder el trabajo, porque estamos cubiertos por la ley, por las resoluciones del Ministerio y de las entidades de salud”, añadió.

"Vamos a pedir una reunión urgente con el ministro o el subsecretario porque las instrucciones vendrían desde ellos. Se están cometiendo torpezas como llamar a los funcionarios para que vayan a los locales a firmar sus declaraciones que dicen que no pueden realizar funciones presenciales porque son enfermos crónicos. Aquí hay una actitud casi criminal”, finalizó.