Alcaldesa de La Pintana en picada contra el Gobierno: “Debió haber aumentado el Ingreso Familiar de Emergencia y no haber gastado en alimento”

Tras las protestas que han surgido en distintas comunas de Santiago reclamando por el “hambre” y la falta de ayuda gubernamental para enfrentar la cuarentena, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC) cuestionó el manejo del Gobierno ante la pandemia, sobre todo sus últimos anuncios.

Entrevistada en Radio Cooperativa, Pizarro sostuvo que "esto no es solamente una crisis sanitaria, es una crisis económica y también una crisis en salud mental", y en ese sentido se mostró crítica de la conducción del Ejecutivo.

“El Gobierno ha dicho que esto lo ha tenido preparado desde enero, y ahora el Presidente dice que no estábamos preparados. Ha faltado previsión sobre este tema, teníamos tiempo para prepararnos”, aseguró.

Las polémicas cajas

Pizarro fue especialmente crítica respecto a los últimos anuncios del Ejecutivo como la entrega de 2,5 millones de cajas de mercadería que ha dejado en evidencia la improvisación del Gobierno. “No estamos sólo para anuncios, necesitamos ayudas concretas", enfatizó.

Según Pizarro, el programa “Alimentos para Chile” no es la solución, porque “el Gobierno debió haber aumentado el Ingreso Familiar de Emergencia y no haber gastado en alimento, la gente está enojada”, aludiendo al proyecto aprobado en el Congreso tras una dura tramitación marcada por la decisión del Ejecutivo de no ceder un centímetro en el aumento del monto y la cobertura.

En cuanto a la logística de la distribución, asegura que hay otro escollo. “Nadie se ha coordinado con nosotros para cajas de mercadería. Hasta hoy nada y hemos preguntado al intendente metropolitano insistentemente cómo se va a repartir”, indicó.

A su juicio, “todas las cosas están llegando a destiempo. Creo que hoy hemos ido con muchos anuncios espectaculares, pero -en concreto- estos bonos y esta ayuda no está llegando a la gente que lo necesita. La preocupación y la alteración de este orden tiene que ver con eso”.

Asimismo, respecto al proyecto "SaludableMente", la alcaldesa dijo que "los titulares son muy ingeniosos, pero en la práctica cómo se van a hacer realidad eso es lo me preocupa, porque estas cosas se están realizando a espalda de los alcaldes".

El programa, anunciado por el Presidente Piñera en su cadena nacional del domingo, consiste en una iniciativa de acompañamiento para personas que han visto un detrimento en su salud mental durante el confinamiento.

“Es una muy buena idea, hay que preocuparse de la salud mental, pero cómo lo hacemos logísticamente práctico es el problema", indicó Pizarro.

Según la alcaldesa, en otras comunas es factible de implementar el programa porque tienen internet disponible. Sin embargo, en La Pintana "tenemos un 28 por ciento de cobertura de internet, tenemos a los funcionarios en teletrabajo y lo estamos haciendo llamando por teléfono", señaló.

Ollas comunes

La jefa comunal graficó así el rudo panorama: “En la comuna -espero que me equivoque- creo que va a morir mucha gente. No solamente de hambre, sino efectivamente del Covid. Es una difícil realidad”.

“Esta pandemia en los sectores más humildes se vive de forma distinta. A todos nos va a llegar el virus, pero en los sectores más vulnerables realmente que es muy crítica la situación”, indicó.

Un ejemplo de esta situación es la multiplicación de las ollas comunes, uno de los mecanismos a los que están recurriendo en las poblaciones para enfrentar la situación.

"Francamente, el hambre se está viviendo más común hoy. Antes no veía ollas comunes y hoy veo muchas ollas comunes en la comuna de La Pintana y no sólo desde ayer. Hay una olla en particular que va a cumplir dos años funcionando y cada día la gente está organizando más ollas comunes", comentó.