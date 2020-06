Moreira sale al rescate y anuncia ley corta para la reelección de alcaldes: en el PS aseguran que es una “burla para la ciudadanía”

Finalmente el senador UDI Iván Moreira será quien presentará un proyecto de ley para hacer una excepción con los alcaldes, concejales y consejeros regionales y revertir lo despachado por el Congreso en materia de límite a la reelección de las autoridades.

“Vamos a presentar una ley corta para que los alcaldes concejales y cores que lleven 12 años puedan, por una sola vez, reelegirse, porque creo que en esta materia en la autoridad municipal corresponde hacerlo”, anunció esta tarde el legislador gremialista.

La idea que venía rondando en círculos políticos causa polémica, porque desde la oposición las bancadas de diputados del Partido Socialista y del Partido por la Democracia ya notificaron que le darán un portazo y exigen al Gobierno promulgar la norma.

En este contexto, el diputado PS Marcelo Schilling fue enfático en que “categóricamente no tenemos ninguna disponibilidad” a un cambio de ese tipo. “La ley entrará en vigencia como corresponde, y nos afectará los diputados que tenemos tres periodos, a los senadores con dos periodos, y a los alcaldes y concejales que tienen tres periodos o más. Lo contrario sería burlarse de la ciudadanía”, dijo el parlamentario socialista.

El Gobierno ha seguido con cautela este debate. Primero la vocera de Gobierno Karla Rubilar señaló que “vamos a analizar lo que salió del Congreso y lo vamos a evaluar”, lo que fue interpretado como una intención de buscar una alternativa. Pero esta jornada, en entrevista con Tele 13 Radio, el nuevo ministro secretario general de la Presidencia Claudio Alvarado dejó en claro que el Gobierno no tomaría ninguna iniciativa, argumentando que "la etapa que corresponde en los próximos días es evaluar con todos los actores políticos (…) los alcaldes tienen un punto, pero esto requiere de un acuerdo y un consenso político amplio".

Y la iniciativa la tomó el senador Moreira. “La ciudadanía nos demandaba límite a las reelecciones de los parlamentarios para que no jubiláramos en el Congreso y lo hicimos, pero algunos quisieron ir mucho más allá y afectar a otras autoridades (…) En el caso de los alcaldes, como existe una inminente elección en los próximos meses, es cambiarle las reglas del juego en último minuto”, indicó.

La posibilidad de introducir una corrección al proyecto despachado surgió considerando que el proceso eleccionario de alcaldes y concejales ya está en curso y originalmente lo aprobado en la Comisión de Constitución del Senado contemplaba una excepción para estos cargos porque los plazos comenzaron a correr el año pasado. Esto porque además, los ediles estarían imposibilitados para postular a cargos parlamentarios por una cuestión de plazos electorales.

“Espero que nosotros entendamos que a última hora no podemos afectar a un sector que es elegido por la ciudadanía. En el caso de los parlamentarios, ninguno de nosotros se puede quejar, porque este proyecto de ley de límite de reelección de los parlamentarios llevaba 8 años en el Congreso”, añadió el senador UDI.

En otros partidos, no hay una visión uniforme. En RN, el jefe de bancada de diputados, Sebastián Torrealba, sostuvo que “los alcaldes tienen un argumento que tenemos que sopesar en el Congreso, que tendremos que analizar, pero evidentemente hay que llegar a un acuerdo en conjunto con todas las bancadas y las fuerzas políticas para iniciar un proceso especial”.

En la oposición en tanto, hay opiniones de rechazo a cualquier cambio, como lo expresa la jefa de bancada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien dijo esperar "que no exista ninguna mano negra o algún conejo que salga del sombrero para alterar lo que tiene que ver con este proyecto de ley".

En tanto, en la Democracia Cristiana hay opiniones divididas. Si bien el jefe de bancada Daniel Verdessi señaló que “nuestra postura va a ser el no apoyar ninguna iniciativa que vaya en sentido contrario a lo acordado”, el timonel Fuad Chahin se pronunció a favor de “aplicarse este límite a partir de la elección siguiente y no la de abril próximo”.

“Conejillos de indias”

La norma aprobada causó irritación en los alcaldes incumbentes. Así lo graficó el edil UDI de Estación Central, Rodrigo Delgado, quien señaló que “no es que no me guste la posibilidad de que la política se renueve, se oxigene, que vengan nuevos actores (...) lo que me molesta es que siempre los conejillos de india para cualquier experimento, sean las elecciones de alcaldes y concejales", sostuvo.

"Yo no me imagino a los senadores o diputados que le cambien las condiciones del juego cuando queda menos de un año de su elección y que ellos no pataleen (…) Si nosotros terminamos nuestro periodo en abril vamos a quedar también inhabilitados para poder competir en las parlamentarias de noviembre. Para mí todavía hay algunas opciones de que esto se arregle, no por el afán de estar apernado, porque al final quien elige es la ciudadanía", finalizó en Radio Cooperativa.