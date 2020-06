Lavín a la baja y Jadue en alza: los movimientos de los presidenciables en la encuesta Pulso Ciudadano

Pese a que se mantiene en el liderato de las preferencias presidenciales, el alcalde UDI de Las Condes Joaquín Lavín sufrió una caída en su aprobación en la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, correspondiente a la segunda quincena de junio.

El mediático edil obtuvo un 12,6% de preferencia espontánea, lo cual representa una caída de -3,7 puntos con relación a la medición anterior, en la pregunta respecto a quién preferiría que sea el próximo Presidente.

En segundo lugar, con un 9,2% aparece el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), quien incrementa su apoyo en 3,8 puntos respecto a la medición anterior.

Completan la lista con un 5,6% ex candidato presidencial Franco Parisi, 5,5% del empresario Leonardo Farkas, 5,2% de la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, 4,1% de la ex Presidenta Michelle Bachelet y 3,8% del líder ultraderechista José Antonio Kast.

En quién cree que será el próximo o presidente, Joaquín Lavín obtiene un 14,7%, lo que representa una baja de 7,8 puntos con relación a la medición anterior.

En este apartado sobre expectativas de triunfo, Lavín es seguido por Daniel Jadue (7,6%), quien sube cuatro puntos versus la encuesta anterior. Luego, aparecen Beatriz Sánchez (4,9%) y Franco Parisi (4,1%).

Aprobación del Presidente y el Gobierno

La aprobación del Presidente Sebastián Piñera prácticamente se mantiene igual de 13,6% en la primera quincena de junio a 12,5% durante la segunda quincena del mes, mientras que la desaprobación es de 76,6%.

En tanto, la aprobación del Gabinete es de un 13,5%. La desaprobación disminuye en un punto, de 79,2% durante la primera quincena de junio a 77,8% en la segunda quincena de junio.

Con una muestra de 1.260 entrevistas, esta medición fue realizada entre el 26 y el 28 de junio, a través de un panel online representativo a nivel nacional.