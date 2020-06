Una rebaja que no convence: diputados discrepan del ajuste de 25% de la dieta parlamentaria decidida por Alta Dirección Pública

Sin dejar a todos conformes, el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) finalmente se pronunció este martes, con respecto a la rebaja de las dietas de diputados, senadores y ministros, función que le fue encomendada tras aprobarse a fines de mayo la reforma constitucional que trataba este tema.

A través de un comunicado, la entidad informó que la rebaja, transitoria, alcanza un 25% del monto del sueldo bruto. En concreto, la ley establece que la disminución debe efectuarse respecto a la última remuneración percibida por las autoridades, la que, en el caso de parlamentarios y ministros, era de $9.349.853.

"Tras efectuarse la reducción del 25% fijada por el Consejo ADP (cuatro votos a uno), este monto pasa a ser de $7.012.390, similar al valor nominal que ministros y parlamentarios recibían en el año 2010", detalla el comunicado.

En tanto, precisan que las "asignaciones parlamentarias no son parte de la remuneración y no fueron encargadas al Consejo ADP por la reforma constitucional, por lo que no fueron alteradas por la decisión de este organismo".

En el texto, definen además, por unanimidad, una rebaja en un 10% las remuneraciones del Presidente de la República; Subsecretarios; Intendentes y Gobernadores Provinciales; los Gobernadores Regionales; Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales cuando asuman en sus cargos, y Secretarios Regionales Ministeriales.

En tanto, la reducción a la remuneración de los funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República fue de un 1%.

"El Consejo ADP adelantó el plazo de 60 días adicionales de que disponía para pronunciarse respecto a estos cargos, debido a que estimó que deben analizarse todas las rebajas en forma sistémica por la interacción que en la estructura del Estado tienen todos los cargos considerados en la reforma", detalla este documento.

Lea el documento completo en el siguiente link.

"No es el monto que nosotros queríamos"

Dos parlamentarios que reaccionaron a esta rebaja fueron los diputados Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric (CS), quienes presentaron un proyecto similar hace 6 años.

Por eso, ante este anuncio del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), usaron sus redes sociales para comentar la decisión del ente fiscal.

"Cuando entramos al Congreso (2014) la dieta era 40 veces sueldo mínimo. Nos trataron de populistas y demagogos por proponer rebaja a la mitad. Fue el estallido 18-O lo que permitió avanzar en esta rebaja y en la constituyente podremos terminar con estos privilegios absurdos. Seguimos!", dijo Jackson a través de su Twitter.

En tanto, Boric, a través de un hilo, dice que a pesar de que esta rebaja era "transversalmente resistida", se aprobó esta jornada. "No es el monto que nosotros queríamos (50%), sin embargo no cabe duda que es un avance", indicó a través de la misma red social.

La diputada del PC, Camila Vallejo, también se refirió a esta rebaja: "Cuando pedimos rebaja del 50% a la UDI y a RN les parecía poco ético que nosotros mismos nos rebajáramos el sueldo. En vez de eso, le pidieron a sus amigos que lo hicieran. El resultado: apenas entre 25% y 30% de rebaja".

Senadores PS valoran rebaja

En tanto, la bancada de senadores del Partido Socialista valoró el 25 % de rebaja de la dieta parlamentaria y de ministros de Estado fijado por la Alta Dirección Pública.

“Aquí había un debate nacional que había que enfrentar. Y el Partido Socialista desde hace tiempo había recalcado la necesidad de adecuar los sueldos de altos funcionarios en tiempos en que la ciudadanía lo está pasando muy mal”, aseguró el jefe de bancada, Carlos Montes.

Desde abril, agregó el legislador, “los senadores de la bancada PS tomó la decisión de donar el mismo porcentaje fijado hoy por la ADP a diversas organizaciones como forma de relevar la importancia de esta rebaja mientras no se avanzara en una urgente reestructuración de los ingresos más altos del Estado”.