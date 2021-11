Inédita “rebelión” en el PC: Jadue, Camila Vallejo, Karol Cariola, Bárbara Sepúlveda y JJCC quitan el piso a la declaración a favor de Ortega y su régimen en Nicaragua

La declaración firmada por el Partido Comunista y otros movimientos de izquierda en respaldo a la “legitimidad” del Gobierno del Presidente Daniel Ortega en Nicaragua y en defensa de las recientes elecciones, que han sido catalogadas de “fraudulentas” de manera casi unánime por la comunidad internacional, no solo encontró el rechazo del candidato presidencial de Apruebo Dignidad Gabriel Boric, quien invitó al PC “a retractarse”.

El texto también generó ruido al interior de la tienda, quebrando así la lógica monolítica con que el PC suele cuadrarse en torno a sus definiciones. El mismo Boric indicó que “la declaración no representa a Apruebo Dignidad”, sino que también se trataría de una declaración inconsulta al interior de la tienda. “Lo he conversado con varios militantes del PC y están sorprendidos”, dijo esta mañana.

Y en línea con lo planteado por el candidato presidencial, varios militantes del partido han salido a confirmar esa tesis respecto a la declaración compartida anoche en Twitter por el histórico dirigente del PC, Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas y miembro del Comité Central de la colectividad.

“Esta declaración no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido. Condenamos las violaciones a los DDHH en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo. Gabriel Boric será nuestro pdte. y él será quien defina la política exterior del gob de Apruebo Dignidad”, indicó la diputada comunista Camila Vallejo.

Sus dichos fueron respaldados rápidamente por las Juventudes Comunistas: “Apoyamos lo expresado por @camila_vallejo en relación a que declaración hecha no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del PC. Condenamos cualquier violación a los DD.HH. en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo”.

En la misma línea, la convencional Bárbara Sepúlveda sostuvo que “la declaración sobre Nicaragua no fue producto de la discusión del colectivo PC y tampoco me representa. Las feministas sabemos de la persecución política de Ortega en contra de nuestras compañeras. Lo de Nicaragua es inaceptable e indefendible”.

Por su parte, la diputada Karol Cariola, en Twitter indicó que “ante la polémica sobre declaración de Nicaragua, no la conocía y personalmente no la adhiero. Tengo la convicción de q @gabrielboric como futuro presidente tiene en sus manos la responsabilidad de llevar las relaciones internacionales del país y lo respaldaremos en ello”.

Por su parte, la exministra y actual candidata a senadora por la Región Metropolitana, Claudia Pascual, dijo en Radio Universidad de Chile que “a mi parecer es preocupante lo que está ocurriendo en algunos países y en particular en Nicaragua. Yo creo que hay que mirar con mucha más atención lo que está ocurriendo ahí, creo que es sumamente legítimo tener banderas de autodeterminación, banderas de mayor justicia social, pero también creo que eso debe hacerse con respecto a que haya posibilidades de manifestarse siempre que hay un sector o un segmento de la población que no está de acuerdo con una política determinada”.

Al debate también entró el excandidato presidencial del partido, Daniel Jadue, con un mensaje desmarcándose también del contenido de la controvertida declaración. “Nunca estaré de acuerdo con regímenes que persiguen y encarcelan a sus opositores. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, nunca con menos. ¡Aquí no hay dobles lecturas!”, indicó el edil de Recoleta.

Las diferencias en Apruebo Dignidad

La polémica abrió dudas respecto a cómo pretende gobernar Apruebo Dignidad si al interior de su coalición hay diferencias de este tipo de temas de política internacional. En esta materia, y sin señalar si la declaración fue consensuada al interior de la tienda, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien asumió con un mensaje en la red social de Twitter que “la política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric”.

“El PC acatará, aunque se expresen diferencias. Pero en esta materia nuestro propósito es llegar al máximo de acuerdos, con disposición a discutir todos sus aspectos”, indicó el timonel del PC.

Daniel Jadue también se refirió a este punto, señalando que “no olvidar que el manejo de la política exterior recae en el propio Presidente de Chile, el cual sin duda alguna lo hará sobre los principios democráticos que sustentan nuestro conglomerado Apruebo Dignidad”.

Gutiérrez: “La gente (en Nicaragua) concurrió a votar normalmente”

Aunque, hay otros dirigentes al interior del partido que están a favor del tenor de la declaración, como el convencional Hugo Gutiérrez. "Por lo que he leído y me he interiorizado de lo que pasó en Nicaragua, hubo casi un 66% del padrón electoral y esa es la información de personas que votaron, es decir, es más alto de lo que votan en Chile, y que la gente concurrió a votar normalmente. Allá el voto es voluntario y no hay ningún cuestionamiento por parte de los veedores", dijo esta mañana.

Según Gutiérrez, "lo que está diciendo el PC y otros movimientos sociales es que repudia la declaración del Gobierno de Piñera, que desconoce la elección que ocurrió en Nicaragua. Esa es la opinión del PC y otros movimientos sociales”.

Y respecto a los dichos de Gabriel Boric, el exdiputado comentó que se trata de “su opinión, nosotros como PC tenemos otra”. “No lo veo como tensión, Boric tiene su opinión, el PC tiene su opinión, eso demuestra que somos partidos distintos. Pertenecemos a un movimiento distinto, que nos hemos unido y aliado justamente para encontrar puntos en común y eso se materializa en un programa de gobierno", sostuvo.

La polémica declaración

El texto, firmado por el PC y además por el Partido Igualdad, Movimiento del Socialismo Allendista, Izquierda Libertaria, Ukamau Chile y Movimiento de Pobladores en Lucha MPL, rechaza la declaración de la Cancillería chilena, donde critican las últimas elecciones en Nicaragua, que permitieron una nueva reelección del Presidente Daniel Ortega y aseguran que Chile se suma al gobierno de Estados Unidos a una injerencia que va en “contra de la voluntad de los pueblos”.

“El pueblo nicaragüense concurrió masivamente a las urnas para elegir democráticamente a sus autoridades y lo ha hecho en paz, de acuerdo con su institucionalidad y leyes vigentes. Las elecciones se realizaron con la presencia de observadores y acompañantes internacionales (…) La mayoría del pueblo de Nicaragua se ha expresado en las urnas, y ha otorgado legitimidad al gobierno del presidente Daniel Ortega. Nuestra solidaridad está con el pueblo de Nicaragua y con su decisión soberana en la construcción de su futuro”, señala la declaración.