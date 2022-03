Sueldo mínimo de $500 mil es la principal demanda de la ciudadanía para el próximo gobierno según la encuesta Criteria

Este jueves se publicó los resultados de la encuesta Criteria -realizada entre el 25 y 28 de febrero-, indicando la agenda pública que debe tener el próximo Gobierno de Gabriel Boric.

Resultados

Las personas encuestadas no tienen una buena percepción de la situación económica personal ni a nivel país. Se proyecta un pesimismo en esta materia en 12 meses plazos. “El alza del costo de la vida, sumado al término de los aportes fiscales, están agudizando ese pesimismo”, señaló el estudio.

Criteria, también consultó sobre el programa de Gobierno de Boric. Se les indicaba 17 medidas a los participantes y ellos debían ordenarlas según la importancia personal que tuviese.

En primer lugar se encuentra “establecer un sueldo mínimo de 500 mil”; luego “Que se cree un seguro universal de salud”; “Establecer una política más restrictiva respecto de la inmigración” y que se “garantice el acceso al agua como un derecho”. Estas temáticas fueron las de mayor relevancia para el 30% de los encuestados.

La condonación del CAE tuvo un 19%. El reducir la jornada laboral a 40 horas, endurecer la ley de control de armas y que se suban los impuestos a las grandes fortunas llegaron al 18%.

Al final quedó la eliminación del Estado de Excepción en La Araucanía; que se retiren las querellas por ley de seguridad del Estado a las personas detenidas el 18-O y despenalizar el consumo de marihuana.

Convención Constitucional

También se realizaron preguntas sobre el órgano encargado de escribir la nueva Carta Magna. Los resultados no son muy alentadores, puesto que la entidad obtuvo un 31% de aprobación (-2 que el mes pasado) y un 48% de desaprobación (+4 que en enero).

Además, se detalló que un 47% de la población no sabe que existe un plebiscito de salida.

Sobre la pregunta: “El proceso constituyente culmina con una propuesta de Nueva Constitución que tiene que ser aprobada o rechazada por la ciudadanía en un plebiscito con voto obligatorio. Por lo que sabes, has visto y has escuchado hasta ahora, ¿tú estás más inclinado a aprobar, rechazar o aún no lo tienes claro”. Un 43% no lo tiene claro, un 36% vota aprobar y un 21% rechazar.