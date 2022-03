"Si nos equivocamos, pedimos disculpas": Ministro Cerda se despidió de su cargo en la antesala del cambio de mando

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, envió unas palabras de despedida a la audiencia, durante este jornada: “Mi último mensaje radial a los chilenos es que efectivamente tratamos de hacer todo lo posible, pensando en la situación en que estábamos. Si nos equivocamos, como ha dicho el Presidente, pedimos disculpas, pero también ojalá que se den cuenta que hemos tratado de hacer todo lo humanamente posible”.

Este mensaje emitido en conversación con Cooperativa, el ministro Cerda realizó un balance de la gestión económica del Gobierno de Sebastián Piñera en estos cuatro años, en el que destacó la voluntad de la administración saliente sobre la mitigación de la caída en los ingresos de los hogares debido a la pandemia.

Asimismo, remarcó sus esfuerzos para prevenir y disminuir la pérdida de puestos de trabajo y reactivar la actividad económica.

"El país lo ha pasado mal, pero nosotros hemos tratado de reaccionar. A veces tal vez no lo hicimos de la forma en que deberíamos haberlo hecho de inmediato, pero sí espero que se den cuenta de que hemos tratado de reaccionar y no fue fácil, porque los mecanismos no estaban disponibles”, declaró el ministro Cerda.

“Se trató de hacer un esfuerzo que fue importante y que por lo menos con el paso del tiempo esperamos que también sea un esfuerzo bien reconocido", continuó.

El ministro que sale de Hacienda, aseguró que los chilenos van a recordar con cariño el IFE, y a su vez destacó las complicaciones durante el gobierno.

“Me dio la impresión de que estábamos haciendo cosas importantes, me tocó mucho participar en el IFE, en los bonos pymes, en la Pensión Garantizada Universal y creo que eso son cosas que le van a quedar a los chilenos en el mediano plazo y por eso también creemos que cuando se recuerde a este gobierno se va a recordar con momentos muy difíciles, muy complicados”, añadió.

Finalmente, Cerda sostuvo que Chile tiene todas las condiciones para generar mayores tasas de crecimiento económico y para lograr eso es fundamental generar certezas al mundo inversionista.

“Hemos tenido discusiones tan duras, tan polarizadas y que han generado tanta incertidumbre que también han llevado a las inversiones lamentablemente se pospongan. Por lo tanto, el crecimiento no está jugado y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer”, enfatizó