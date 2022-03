Hijo del matrimonio Luchsinger Mackay sobre beneficio carcelario a primos Tralcal: "Hasta donde he sabido no hay ninguna presión"

El hijo del matrimonio Luchsinger Mackay, Jorge Luchsinger, tuvo palabras para el beneficio carcelario que obtuvieron los primos, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, condenados en calidad de autores del delito de incendio con resultado de muerte -la de los padres de Jorge Luchsinger- producido el 2013 en la región de La Araucanía.

“Hasta donde he sabido no hay ninguna presión. Sí efectivamente me entere que habían estado en huelga de hambre, pero creo y confió que el informe de Gendarmería, en el que uno puede estar en desacuerdo, es eminentemente técnico", indicó el hijo de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.

También te puede interesar:

El dos de marzo de este año, los implicados en este delito iniciaron una huelga de hambre líquida en el lugar donde cumplen condena, la unidad del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria.

Cabe destacar que la Corte Suprema dictó una sentencia de reemplazo, condenando a ambos a penas de 18 años de cárcel, lo que también le abrió la puerta a optar a beneficios carcelarios al cumplir los nueve años privados de libertad.