Fuad Chahin sindica a Fernando Atria como el ideólogo de la "triquiñuela" para que vuelvan al pleno normas rechazadas

“Es una triquiñuela”. De esta forma el convencional Fuad Chahin (DC) acusó la movida de parte de la centroizquierda que decidió reingresar artículos que fueron rechazados el viernes pasado por el Pleno, en específico el que facultaba al Congreso de Diputadas y Diputados de insistir con su proyecto original tras la votación de la Cámara de las Regiones, órgano que reemplazará al Senado, con un quórum de 4/7. Chahin advirtió que como Colectivo del Apruebo no han descartado acudir a la Corte Suprema por ser, según su criterio, una falta al reglamento de la Convención.

"A mí quien me señaló que lo iban a reingresar de alguna forma fue Fernando Atria (FA). Yo estaba muy feliz por la caída de los 4/7 y me dijo, `no estés tan contento porque estamos buscando la manera de revivirlo´, así que claramente el ideólogo es Fernando Atria", apuntó el demócrata cristiano. Por su parte, el ex PPD, Felipe Harboe, amplió la responsabilidad en la "jugada" a Jaime Bassa y Constanza Schönhaut, también del FA.

Chahin dijo que era una falta al Reglamento de la Convención Constitucional que tras el rechazo de la facultad de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados —por segunda vez en particular—, que venía en el informe de Sistema Político, parte de la centroizquierda volviera a ingresar el acápite, pero esta vez a través de la comisión de Sistemas de Justicia. Fue votado el domingo junto a otras indicaciones que buscaban transformar los artículos sobre Banco Central, Fiscal Nacional, y Defensoría Penal Pública. De esta forma la iniciativa de insistencia será votada nuevamente en el Pleno este viernes.

En cambio, Fernando Atria en entrevista con el cientista político Danilo Herrera, aseguró que “las reglas son interpretadas en parte por la conducta de los propios sujetos respecto a las reglas”, así explicó que en varias ocasiones se han presentado "terceras versiones de normas" sin significar un problema.

¿Cuál es la historia? El pasado viernes fueron derivados al borrador constitucional tras la votación en el Pleno una serie de artículos que definían el Sistema Legislativo y Ejecutivo que venían de la comisión de Sistema Político. Mientras se aprobaron las atribuciones del órgano que vendría a reemplazar al Senado, la Cámara de las Regiones, se rechazó un inciso sobre tramitación de leyes, que según quienes elaboraron este diseño era clave para otorgar asimetría entre la segunda cámara y lo que se denominó como Congreso de Diputadas y Diputados.

En concreto, establecía que si la Cámara de las Regiones aprueba un informe de la comisión mixta —se conforma cuando no hay acuerdo entre los representantes regionales y los diputados— y el Congreso lo rechaza, este último puede insistir en su proyecto original “con el voto favorable de cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio”.

Se rechazó con 101 votos a favor, 20 en contra, y 18 abstenciones, es decir, le faltaron dos apoyos para pasar al borrador. No votaron los convencionales de Chile Digno (independientes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social), Hugo Gutiérrez (PC) y Nicolás Núñez (FRVS), Carlos Calvo del Colectivo Socialista, y Fernando Tirado, representante del pueblo Chango y del colectivo Escaños Reservados. Todos pertenecientes a grupos que concurrieron al acuerdo del que derivó esta propuesta.

Los votos en contra y abstenciones vinieron del Colectivo del Apruebo, como Fuad Chahin (DC) y Felipe Harboe (PPD), de la centroderecha como Cristián Monckeberg, de Renato Garín (ind.), y de la Coordinadora Plurinacional, María Rivera y Lisette Vergara.

Por ser la segunda vez que el acápite era rechazado en particular por el Pleno, éste se desechó.

“Lo más importante es que se rechazó la posibilidad del Congreso de insistir con el proyecto original, el elemento que a mi juicio transformaba este sistema no en un bicameralismo asimétrico, sino que un unicameralismo, porque le daba un poder exorbitante al Congreso, humillando a las regiones. Eso permite que tengamos un sistema bicameral y que lo que se acuerde en la mixta tenga que ser ratificado por ambas cámaras. En caso contrario simplemente no hay ley", dijo Fuad Chahin (DC) del Colectivo del Apruebo tras los resultados.

Guillerno Namor, de Independientes por una Nueva Constitución, o No Neutrales (INN), quien fue parte de las tratativas que dieron como resultado el conjunto de artículos que se presentaron al total de convencionales el viernes pasado, tras la votación adelantó que ya se estaba trabajando para recuperar el artículo y “agotar todas las vías” para lograrlo. “Ya sea a través de las comisiones que todavía están abiertas, en armonización, o por normas transitorias”, aseguró.

“Esto nos abre tres escenarios posibles. El primero es que esta regulación quedaría entregada a la ley, y sería el actual Congreso el encargado de poner el quórum de insistencia, lo que podría ser un retroceso. La segunda interpretación es que esto queda con la tramitación general, es decir, al igual que todas las leyes, la insistencia sería con mayoría simple. La tercera interpretación es que logremos zanjarlo dentro de la Convención Constitucional, que es lo que sugiero para que tengamos un diseño coherente”, agregó.

Por su parte, Raúl Celis (RN) aseguró que este punto específico del proceso de tramitación de leyes “tendrá que ser materia de ley”.

Se revivió la insistencia del Congreso a través de la comisión de Sistemas de Justicia

El sábado venció el plazo para presentar indicaciones a un informe de Sistemas de Justicia que se votó el domingo al interior de la comisión. Se trata de una serie de artículos que fueron rechazados en particular y que eran parte del tercer informe de este espacio. Entre las indicaciones se repuso la facultad de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados dentro de las atribuciones de la Corte Constitucional.

Firmaron esta indicación de Pueblo Constituyente Ingrid Villena y Daniel Bravo, de Movimientos Sociales Constituyentes Vanessa Hoppe y Manuela Royo , de Escaños Reservados Luis Jiménez representante del pueblo Aymara, del Colectivo Socialista Andrés Cruz y Tomás Laibe, del Frente Amplio Christian Viera y Daniel Stingo (FA), de la Coordinadora Plurinacional Manuel Woldarsky y Natividad Llanquileo (representante del pueblo Mapuche), de Chile Digno Hugo Gutiérrez (PC) y Mauricio Daza de INN.

Este domingo se aprobó el apartado que permite la insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados por sobre la Cámara de las Regiones con 13 votos a favor, 0 en contra y una abstención (Rodrigo Logan). No votaron los RN Ruggero Cozzi y Luis Mayol, Carol Bown (UDI) y Ruth Hurtado (Partido Republicano).

“Esto es una triquiñuela”El domingo antes de votar al interior de Sistemas de Justicia, distintos convencionales de la centroderecha estaban disconformes con las indicaciones presentadas. Ruggero Cozzi aseguró que “aquí se las intenta revivir de manera bastante mañosa”, y planteó “que el proceso se desprestigia con este tipo de mañas, de malas prácticas, de buscar el recoveco, para poder una vez más tratar de revivir cuestiones”.

Sobre un artículo que es votado en particular por segunda vez, por haber sido rechazado en la primera ocasión el Reglamento de la Convención Constitucional establece que “si la nueva propuesta no obtuviera el voto favorable de dos tercios de las y los convencionales en ejercicio, se entenderá definitivamente rechazada”.

Este lunes Fuad Chahin del Colectivo del Apruebo argumentó que “esto es una triquiñuela, estamos en una Convención, no en una federación universitaria”.

Chahin aseguró que se evalúa la posibilidad de acudir a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre este episodio —para lo cual necesitan el apoyo de 39 convencionales—. Argumentó que esta práctica vulnera el reglamento, “aquí se hace una trampa y se cambia la redacción para presentar una iniciativa con el mismo fondo de un artículo que fue rechazado en el Pleno. Creo que es inadmisible en todo contexto volver a ingresar una norma que fue deshechada”.

El ex presidente DC indicó a El Mostrador que el rechazo de la facultad de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados permitía “acercarse a un sistema bicameral” ya que según el convencional los dos órganos estarían más equilibrados y la “asimetría” seguiría existiendo gracias a dos elementos: “El inicio de tramitación de leyes permanece en el Congreso y la diferencia en cuanto a la cantidad de atribuciones entre cada órgano”.

Esto porque quedó establecido que la Cámara de las Regiones sólo podrá referirse a una serie de materias —no al total como actualmente lo hace el Senado—, como son reformas constitucionales, proyectos de ley relacionados con educación, salud y vivienda, entre otras.

Convencionales al interior del Colectivo Socialista admitieron “falta de pulcritud” en la maniobra y algunos aseguran que podrían rechazar esta indicación en el Pleno del viernes. A la interna de Pueblo Constituyente aseguran que este artículo “es vital” para la definición del sistema político, y que debido al cierre de las comisiones no había forma de ingresar la indicación a través de la comisión de Sistema Político.

Agregan desde Pueblo Constituyente que se están estudiando las consecuencias de apoyar el acápite de insistencia respecto al “costo político debido a la polémica que ha generado la situación”. Explican que si lo hacen se encargarán de explicar las razones ante la opinión pública.

“Aquí lo que hay es una crítica que yo diría que es más bien oportunista. (…) Varias veces se ha presentado una norma que podría decirse que es la misma norma, en muchos de esos casos se han presentado terceras versiones de normas. Hay ciertas indicaciones que han sido presentadas por la derecha no dos, o tres, sino cinco, seis o más veces”, aseguró Fernando Atria del Frente Amplio en una entrevista con el cientista político Danilo Herrera del Centro de Políticas Públicas UC este lunes.

Atria subrayó que “las reglas son interpretadas en parte por la conducta de los propios sujetos respecto a las reglas”.

El convencional del Frente Amplio aseguró en el programa de Herrera que “la posibilidad de insistir es lo que le da sentido al diseño” ya que “el Congreso de Diputadas y Diputados es el lugar donde se forma la voluntad política del pueblo chileno, y esa voluntad debe tener una relevancia mayor que la de la Cámara de las Regiones, por eso la asimetría. Eso suponía una regla que no se aprobó el viernes pasado, que es la posibilidad del Congreso de insistir ante la cámara. Hoy si hay desacuerdo entre la Cámara y el Senado no hay ley”.

Organizaciones políticas e igualdad entre candidaturas de independientes y miembros de partidos

Otro de los artículos que no alcanzó el apoyo de los 2/3 —fue desechado— el viernes en el Pleno, que también venía del informe de Sistema Político fue el que se refería a las “organizaciones políticas”.

El acápite tenía dos incisos clave. Uno consignaba que se garantizaría “la plena igualdad a independientes y miembros de organizaciones políticas tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales”, y el otro que las organizaciones políticas podrían constituirse “a nivel nacional o regional, en la forma que establezca la ley”.

Se rechazó con los votos en contra y abstenciones de parte del Partido Comunista, el Colectivo Socialista, y la centroderecha, y con abstenciones del Frente Amplio. Aprobaron, en cambio, desde Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y Escaños Reservados.

Sin embargo, el domingo se aprobó al interior de la comisión de Sistemas de Justicia —para ser medida este viernes por el Pleno— una indicación ingresada por representantes de INN como Tammy Pustilnick y de Pueblo Constituyente como Francisca Arauna que con otra redacción también propone que “se garantizará la plena igualdad a independientes y miembros de organizaciones políticas tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales” y que “las organizaciones políticas podrán constituirse a nivel nacional o regional, en la forma que establezca la ley”.

Consiguió los votos un acápite que establece que la fecha de elección de diputados será “el cuarto domingo siguiente a la elección presidencial, o en conjunto con la segunda elección presidencial cuando la hubiere”, idea que tampoco alcanzó los 2/3 el viernes. Fue patrocinado por Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, el Colectivo Socialista, el Frente Amplio, la Coordinadora Plurinacional, Chile Digno a través del Partido Comunista e INN.