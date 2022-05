Ministro Ávila presenta política educativa "Seamos Comunidad": busca abordar los efectos de la pandemia en los colegios

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, presentó el día de ayer una Política de Reactivación Educativa Integral, llamada "Seamos Comunidad", con la finalidad de abordar los efectos que ha dejado la pandemia en las comunidades escolares.

El titular del Mineduc al referirse al programa, detalló en La Tercera que se "basa en el trabajo comunitario, hoy día nada lo podemos hacer solos, no es solo las acciones del Ministerio de Educación, no solo los directores, no solo las seremis (...) somos todos juntos que podemos efectivamente avanzar hacia la reactivación y recuperación de aprendizajes".

Ávila destacó que este plan, pone énfasis en los estragos que dejó la crisis sanitaria en materia educativa. "La pandemia nos afectó, nos golpeo fuerte a todos, especialmente en la salud mental, convivencia escolar, en los aprendizajes", sostuvo. "Sin duda que la pandemia fue una crisis que tiene distintas consecuencias, probablemente para nosotros que trabajamos en el ámbito educativo está asociado a los aprendizajes que se vieron interrumpidos durante estos dos años casi, en que hemos tenido que enfrentar este encierro, falta de socialización, problemas económicos", agregó. Críticas al retorno anticipado El ministro de Educación, aprovechó la instancia para recalcar que fue un error el regreso anticipado a las aulas. "El retorno a la presencialidad nos ha planteado estos importantes desafíos y creemos que lamentablemente esta vuelta abrupta a clases no nos permitió tener respuesta a tiempo y adecuada. Ahora la vuelta a clases que la entendemos como abrupta, hay una mala decisión del gobierno anterior de haberlo hecho de esa forma", aseguró. A su vez, recalcó el mensaje del Presidente Gabriel Boric: "Nos ha instruido como primera tarea la reactivación de los aprendizajes y tal como lo ha señalado, creemos que las escuelas son las primeras en abrirse y las últimas en cerrarse". "Seamos Comunidad" La política integral que implementará el Gobierno para abordar los estragos de la crisis sanitaria consta de un proyecto a largo plazo, el que cuenta con una fase inicial prioritaria que está enmarcada entre los años 2022-2023. Acciones prioritarias a corto plazo Intervenciones territoriales por convivencia escolar Se implementará un programa comunal de atención en crisis y convivencia escolar durante junio de 2022 y tendrá una inversión de $1.500 millones. Se contemplarán 60 comunas que presenten mayores hechos de violencia escolar. Habrá asesorías por parte de Universidades expertas en el tema. Serán cuatro los focos considerados en esta fase: redes comunales de convivencia escolar; fortalecimiento de las capacidades de los equipos de convivencia de los establecimientos de la comuna, encargados comunales, provinciales y regionales; apoyo directo a comunidades educativas; e intersectorialidad. Mejoras en el programa de Salud Mental El plan incluye un fortalecimiento en los programas de salud mental comunal, creando un sistema especial para los colegios. Se ampliará la cobertura al Programa Habilidades para la Vida. El plan consiste en herramientas para mejorar la convivencia entre estudiantes, apoyo a trabajadores de la educación (docentes y no docentes), instrumentos para detectar alumnos con necesidades de salud mental, fortalecimiento en la atención de consejerías y en equipos psicosociales, sumado a una mejora en la articulación para derivar al sistema de salud. La idea es finalizar el 2022 con 100 comunas con atención en enseñanza media (25 actualmente), y se ha dispuesto un presupuesto de $11.000 millones. Programa Nacional de Tutorías Con este programa se busca mejorar el proceso de acompañamiento y mediación pedagógica -individual o grupos- en cada alumno mediante el apoyo de estudiantes de pedagogía, con la idea de juntar a 10.000 tutores para este año que atiendan a 50.000 alumnos. Se buscará crear una articulación con las facultades de educación de las distintas universidades del país, para que la instancia de las tutorías se den en el contexto de las prácticas iniciales, intermedias o profesionales de los estudiantes de pedagogía. Estrategia de Lectura y Escritura También se buscará fomentar la lectura y la escritura a nivel nacional en los espacios formales y no formales, con atención en los distintos intereses, experiencias y necesidades que presenten los alumnos en todos los niveles y modalidades. Para lograr aquello, se darán orientaciones metodológicas y didácticas para darle prioridad a la escritura y lectura en el primer ciclo de la educación básica. En el segundo ciclo habrá un programa de desarrollo de competencias lectoras y de escrituras para los estudiantes que aún no comienzan a leer ni a escribir. Para los estudiantes migrantes, habrán estrategias para su desarrollo de la lectura y escritura del español como segunda lengua. En tanto, para la educación de párvulos se implementarán estrategias específicas para el fortalecimiento en la comunicación, teniendo en cuenta el lenguaje artístico como verbal. Plan de Reparación y Recuperación de los Espacios Educativos 2022-2023 Se buscará reparar de forma urgente toda infraestructura escolar de establecimientos públicos que estén al borde de la suspensión total o parcial debido a sus problemas estructurales, sanitarios, eléctricos, habitabilidad y malas condiciones de seguridad. También se dispondrán recursos para habilitar salas u espacios de ocio en las comunas que exista falta de cupo para estudiantes, y así poder resolver los problemas de cobertura de matrícula presentados en varias regiones de Chile. El presupuesto es de $10.000 millones para esta plan.