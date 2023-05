Javier Macaya: “Yo me alegro que el diputado Kaiser sea diputado y no consejero constituyente”

En medio de las tensiones entre las colectividades, el presidente de la UDI, Javier Macaya, emplazó a Republicanos y apuntó que “no sirve estar en la lógica de la destrucción en la Cámara de Diputados y en la lógica de la construcción en el Consejo Constituyente”.

En medio de las tensiones por el respeto a las 12 bases constitucionales, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, emplazó al Partido Republicano y señaló que “no sirve estar en la lógica de la destrucción en la Cámara de Diputados y en la lógica de la construcción en el Consejo Constituyente”.

Tras la arremetida republicana en la elección del Consejo Constitucional y, consultado ante posibles conversaciones entre las colectividades , Macaya declaró a Emol que “hay una conversación bien permanente en el Parlamento, hay proyectos que se discuten, hay diputados que están en las bancadas. Yo creo que lo que hay que entender primero es cuál va a ser la actitud que va a tener el partido más votado en la elección del domingo, respecto a su compromiso con el éxito del proceso”.

“Yo me alegro que el diputado Kaiser (Johannes) sea diputado y no consejero constituyente, porque las declaraciones que él da respecto del cumplimiento de los 12 puntos es algo que no puede ocurrir en el Consejo. Yo espero que la actitud de los consejeros constituyentes del Partido Republicano sea trabajar para el éxito de este proceso, sea tender los puentes y el diálogo”, complementó.

En la misma tónica, Macaya hizo hincapié en que “eso no solamente corre para un lugar donde tú tienes representación y te exigen responsabilidad, dar muestras de gobernabilidad, donde hay una mayoría del Partido Republicano como es el Consejo, esa demostración también tiene que tener un equivalente en el Congreso”.

En complemento de lo anterior, el timonel de la UDI sentenció que “no sirve estar en la lógica de la destrucción en la Cámara de Diputados y en la lógica de la destrucción en el Consejo Constituyente. Creo que acá hay una responsabilidad mayor en todos los ámbitos de la vida política chilena para salir de una vez por todas de la crisis en que estamos sumidos en los últimos tres años”.