Comisionado Jaime Arancibia: “Las constituciones exitosas son patrimonio del centro político”

Las subcomisiones de la Comisión Experta finalizaron el proceso de tramitación de enmiendas para construir la propuesta preliminar de la nueva Constitución de Chile. Ahora, se esperan las votaciones en el pleno. El comisionado Jaime Arancibia (cupo RN) expresó su satisfacción, tras el trabajo realizado y destacó la vocación de encuentro y de acuerdos que se generó en la instancia. Ante la llegada de los Consejeros Constitucionales el 7 de junio para la próxima etapa del proceso y la mayoría de la derecha, sostiene que si su sector pretende “pasar máquina, esa Constitución está destinada a no ser aprobada o ser aprobada con un porcentaje de 50% +1, que no lo valida y tarde o temprano será fruto de reformas”.

El miércoles las subcomisiones de la Comisión Experta se reunieron para terminar de tramitar las enmiendas que habían ingresado para construir la propuesta preliminar de texto constitucional. La presidenta del órgano, Verónica Undurraga (PPD), dijo tras las votaciones de las enmiendas, que nadie salió del texto de sus sueños. El comisionado Jaime Arancibia (cupo RN), en suma a los dichos de Undurraga, dice: “Es el texto de mi sueño democrático”.

El abogado y académico de la Universidad de los Andes, Jaime Arancibia, en conversación con el diario El Mercurio, entregó diversas evaluaciones sobre el proceso constituyente y la nueva etapa que está por comenzar, el arribo de los Consejeros Constitucionales el 7 de junio.

En general, destacó la vocación de acuerdos con la que trabajó la Comisión Experta y los sacrificios que tuvo que hacer cada sector para poder encontrarse en el centro. “Una Constitución en democracia para ser válida tiene que ser fruto de un acuerdo que sea representativo de la gran mayoría de la sensibilidad política de la ciudadanía”, dijo Arancibia. Además, hizo una advertencia a la mayoría circunstancial, dice, de la derecha: “Cualquier intento distinto a eso está destinado al fracaso y en ese sentido este es un muy buen acuerdo”.

Distintas voces han advertido que el acuerdo es bueno, pues nadie quedó feliz con él. Arancibia cree que cuando nadie tiene la mayoría para imponer, “las posiciones sí o sí están obligadas a llegar al centro, a moderarse, las Constituciones exitosas son patrimonio del centro político”.

En ese sentido, sostuvo que bajo esa premisa “todos deberíamos estar cómodos, porque aquellas cosas que a lo mejor no quedaron en la Constitución, ahora nos hemos sentado en la mesa en igualdad de condiciones, son cosas que no podrían estar”.

Respecto al protagonismo que adquirió el Partido Republicano en la elección del 7 de mayo y la posibilidad de la derecha de reponer cualquier temática que haya quedado fuera del acuerdo de los expertos, Arancibia advierte que “la Comisión Experta es mucho más representativa de la historia democrática chilena que el Consejo Constitucional”.

Así como en la Convención Constitucional la izquierda tuvo los ⅔, “esta representación de los ⅔ de derecha tampoco es fiel a la historia democrática chilena que, es ha sido y será, compuesta por tres tercios, uno de izquierda, uno de centro y uno de derecha”.

Ahora, también hace notar que el hecho de reponer temática, como por ejemplo el tema de la libertad de elección en el derecho a la salud no sería un desaire para el acuerdo establecido, “para nada”.

Arancibia aclara que “naturalmente este Consejo tiene toda la legitimidad democrática para hacer el trabajo que haga y todo el poder para ello, ellos tienen plena legitimidad para cambiarlo todo. Lo único que les pediría es que consideren este elemento, de que el acuerdo que proviene de la Comisión Experta es transversal de todo el espectro político representado proporcionalmente según lo que ha sido la historia política chilena ”.

Sobre la preponderancia de la derecha, sostiene que “si uno quiere valerse por la mayoría que no es representativa tradicional y pasar máquina, esa Constitución está destinada a no ser aprobada o ser aprobada con un porcentaje de 50% +1, que no lo valida y tarde o temprano será fruto de reformas”.