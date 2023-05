Tensión entre diputados y directiva del PS por propuesta de nuevo plazo para Consejo Constitucional

La presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, expreso su “divergencia”, que algunos llamaron “censura”, y reconvino a los diputados de la bancada socialista que propusieron una iniciativa de reforma constitucional para disminuir de cinco a dos meses el período de trabajo con el que cuenta el Consejo Constitucional para modificar el anteproyecto que presentará la Comisión Experta, lo cua generó una fuerte tensión entre la bancada y la directiva del PS. “Las declaraciones que ella ha hecho son pertinentes en el sentido que está no es una opinión del partido ni de la bancada. Además, ella ha dicho que a diferencia del partido republicano en el partido socialista no existe la censura. Cada dirigente o militante puede expresar libremente su posición. Lo que nosotros hemos hecho es expresar nuestra opinión para enriquecer el proceso constituyente. (…) De tal manera que me sorprende la reacción histérica y descalificadora de algunos políticos”, retrucó el diputado Jaime Naranjo (PS).

La presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, expresó su “divergencia”, que algunos llamaron “censura”, a los diputados de la bancada socialista que propusieron una iniciativa de reforma constitucional para disminuir de cinco a dos meses el período de trabajo con el que cuenta el Consejo Constitucional para modificar el anteproyecto que presentará la Comisión Experta.

Según el oficialismo, la moción busca limitar el marco de acción de Republicanos para evitar que el texto elaborado por los comisionados tenga grandes modificaciones.

La reacción de la senadora por Maule Paulina Vodanovic, fue en uno de los chats telefónicos de los militantes y dirigentes. En la comunicación grupal, Vodanovic expresó su molestia por una iniciativa que habían dado a conocer parlamentarios de su colectividad.

Minutos antes, los diputados socialistas Juan Santana, Jaime Naranjo y Tomás de Rementería -respaldados también por Emilia Nuyado- habían presentado desde el hall El Pensador en la Cámara de Diputados una reforma constitucional para disminuir de cinco a dos meses el período de trabajo con el que cuenta el Consejo Constitucional para modificar el anteproyecto que presentará la Comisión Experta.

Te puede interesar:

Además, la moción de los legisladores PS busca incluir en la papeleta de diciembre una tercera opción de votar a favor del texto elaborado por los expertos durante esta primera etapa del proceso constitucional: una “tercera vía” a las opciones ‘A favor’ y ‘En contra’.

Diputado Naranjo responde: “Me sorprende la reacción histérica y descalificadora de algunos políticos”

Este proyecto tiene la idea de reducir la incertidumbre, de ver que estuvieron todos de acuerdo en el comité de expertos y que no tiene sentido seguir alargando esta agonía que ha sido el proceso constituyente. Ya vimos que un consejero de republicanos tuvo que renunciar por una serie de actos de connotación sexual, entonces no podemos esperar un proceso que se enlode de nuevo”, señaló el diputado Tomás de Rementería.

Pero una hora después, el parlamentario retiró su firma del proyecto. “Ante la falta de consenso con la oposición, he decidido retirar mi firma de la reforma constitucional que buscaba acortar el proceso de trabajo del Consejo Constitucional. El objetivo era un fast track por un aparente acuerdo político en plan de dinamizar el proceso”, escribió en Twitter.

“No hemos recibido ninguna reconvención de la presidenta del partido. Ni siquiera una llamada telefónica para expresar su malestar. Las declaraciones que ella ha hecho son pertinentes en el sentido que está no es una opinión del partido ni de la bancada. Además, ella ha dicho que a diferencia del Partido Republicano en el Partido Socialista no existe la censura. Cada dirigente o militante puede expresar libremente su posición. Lo que nosotros hemos hecho es expresar nuestra opinión para enriquecer el proceso constituyente. (…) De tal manera que me sorprende la reacción histérica y descalificadora de algunos políticos. Ninguna de nuestras propuestas es antidemocrática”, señaló por su parte el diputado Jaime Naranjo (PS).

Y agregó: “Solicitar que se incorpore el texto de los expertos en el voto es valorar su trabajo y reconocer que ese texto concita la unidad desde republicanos hasta el partido comunista y temo que ese trabajo se desconozca y se pierda. Segundo, solicitar reducir el tiempo de funcionamiento tampoco es antidemocrático .Es colocar que la urgencia de resolver el tema constitucional es una prioridad del país para terminar con las incertezas e inseguridad que vivimos. Es como que está impedido en Chile el derecho a petición. Como que en algunos ha despertado el virus pinochetista que descansa en ellos”.