Seminario Socialdemócrata Olof Palme acuerda “hacer autocrítica a fondo de las derrotas”

Con el objetivo de analizar y ver acciones que permitan al mundo de la centro izquierda rearticularse de cara al futuro, este sábado 10 de junio, se realizó el seminario Socialdemócrata Olof Palme: “De la crisis a la esperanza, hacia una propuesta de centro izquierda para el nuevo Chile”. En el museo de la Memoria y los DDHH, participaron como panelistas: Carolina Leitao (alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la ACHM), Esteban Valenzuela (ministro de Agricultura), Carolina Rojas (concejala de Huechuraba), Francisco Vidal, (ex ministro) y la conducción del comunicador Jaime Coloma. Cada cual, expuso su diagnóstico de lo ocurrido y mirada particular para encarar el futuro. Todos coincidieron en la necesidad de diálogo, de llegar a acuerdos “e intentar converger por parte de las diversas colectividades y fuerzas políticas para enfrentar a una mirada de extrema derecha que se ha ido instalando en nuestro país”. La concejala Carolina Rojas de Huechuraba y actual presidenta de la bancada PPD de concejales destacó que “todo proyecto nuevo, debe ser de cara a los territorios, revitalizando y dándole protagonismo a los actores locales en este nuevo proceso, señaló que se ha perdido la sintonía fina con la gente y esta se debe recuperar con ideas, convicción y claridad”. El actual ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, agregó que “la búsqueda del diálogo y lo nuevo que pueda emerger debe valorizar con fuerza la descentralización y incluir la temática de la ecología, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, discusiones que ya se han realizado en los últimos años en Europa cuando se agruparon coaliciones diversas para enfrentar fenómenos de derechización como ocurre en nuestro país”. La alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao, destacó la realización de estas iniciativas de diálogo y señaló el compromiso del mundo al cual ella representa, “a buscar vías de entendimiento que permitan enfrentar los nuevos desafíos de la manera más unida posible en base a la discusión de un proyecto común”. El presidente de los socialdemócratas y anfitrión del evento, el sociólogo Juan Eduardo Faúndez afirmó que “los socialdemócratas están llamados a colaborar en la búsqueda del diálogo, con tolerancia, diversidad y mucha entrega por parte de todos los actores en este proceso de construcción de lo nuevo, recalcó que se hace inevitable asumir la necesidad de construir por parte de la Centro izquierda un nuevo gran proyecto político que aglutine y agrupe a todos. En donde la promoción de estas instancias ayuda a acelerar y dar coherencia a esta discusión, en su alocución invito a todos y todas a salir de la lógica pendular de la política en base a la construcción de un proyecto de Estado de Bienestar Socialdemócrata”. Once carpitas en la Alameda El exministro Francisco Vidal (PPD) hizo un llamado explícito a buscar hilos conductores comunes y la unidad, ya sea en una fórmula federada o en un proyecto común, en el cual el debate decidirá qué fórmula es mejor. “Nos pidieron mirar el futuro, pero antes tenemos que hacernos cargo del presente y eso significa hacer una autocrítica a fondo de por qué perdimos de manera rotunda el 4 de septiembre y el 7 de mayo. Mi opinión es que perdimos la convención por el maximalismo, por temas completamente fuera de la realidad social del país. Y después perdimos el 7 de mayo porque los ganadores, le apuntaron donde pica. Y a la ciudadanía chilena hoy le pica la seguridad ciudadana. Y como hemos tenido dificultad en las fuerzas de gobierno para converger en que la seguridad ciudadana es de las políticas más progresistas, porque protege precisamente a los sectores medios y al mundo popular. “La gente” votó por los republicanos que ofrecen —aunque nunca han estado en el gobierno— darle mayor seguridad a las personas”. —¿Algún mea culpa socialista por ir separados en las elecciones de consejeros?

—Fuimos derrotados ampliamente, el gobierno, Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático; las dos listas llegamos al 38% de los votos, es decir la votación más baja de la izquierda y la centro izquierda desde 1990. O dicho al revés, la votación más alta de las tres listas de derecha desde 1990. Si no nos damos cuenta y asumimos eso, todo lo demás es música. Segundo, tenemos que enfrentar la crisis del sistema político y la hiper fragmentación partidaria (21 partidos con representación en el Parlamento), súmale la indisciplina total de una parte de las bancadas. En mi partido son 10 diputados, el 70% votó en contra del gobierno aprobando el sexto retiro, con eso digo todo. ¿Cómo un partido que se dice de gobierno, vota en contra? Eso desprestigia a la política. 48 diputados de todos los partidos votaron a favor del sexto retiro, con todos los antecedentes que significaba: inflación del 10-12%, 44 diputados no estuvieron en la votación; prácticamente un tercio de la cámara se ausentó. Además, tenemos el turismo electoral: senadores y diputados elegidos en una lista, en un partido, que en el parlamento se cambian de camisa, de pantalón, de partido y no pasa nada. Mientras no arreglemos eso, es muy difícil pensar en un futuro esplendor.

—¿Cómo se arregla un desorden de esas proporciones?

—En parte con la nueva Constitución. La Comisión de Expertos propone terminar con el turismo electoral, darle más poder a los partidos, acabar con este exceso de autonomía independentista de los parlamentarios, en que el partido dice A y una parte de los ellos dice Z. ¡Eso es imposible. No existe en ningún país ordenado del mundo! La Comisión de Expertos propuso el umbral del 5%, si no lo logras, tienes que elegir a lo menso 8 parlamentarios para seguir cascando. Lamentablemente, el Comité, ante la presión de los partidos más chicos, hizo una transición y propone que el 5 % funcione a partir de 2029, entonces en la próxima elección de diputados (2025), no solo se mantuvo el umbral, se bajó del 5 al 4 por ciento. Y se mantuvo el que no obtiene el cinco, si elige más de 4 parlamentarios sigue. Esto significa que el Presidente Boric y quien lo suceda va a tener el mismo problema de hoy: unos 14 o 15 partidos con representación parlamentaria. En 2029 recién se podrá ordenar eso. Y lo otro es darle fuerza a los partidos para que direccionen políticamente a sus bancadas. Si alguien a las semanas de ser electo se cambia, que pierda el cargo. Así de simple.

—De un seminario salen ideas y buenas intenciones, pero ¿cómo pasar a la acción?

—El primer objetivo es tener una sola fuerza del llamado Socialismo Democrático (socialistas, radicales, PPD, Liberales). Los senadores PS y PPD hicieron una declaración pública de que van a actuar coordinadamente, pero creo que debe existir una sola bancada. No solo tomarse coordinadamente un café una vez al mes. Que los siete senadores socialista y los seis PPD funcionen como una sola bancada. Eso hay que llevarlo a la cámara baja, donde va a ser más difícil juntar a los 13 socialistas, los 10 PPD, los 3 radicales y los 4 liberales y funcionar como una bancada. Ese es un paso concreto. Y eso es para apoyar al gobierno y no que ocurra que el gobierno les dice hasta el cansancio que si aprueban el sexto retiro se nos va a la cresta la lucha contra la inflación, se desordenará más la economía y 7 de los diputados PPD votan igual en contra de eso. Hay que hacer una dirección política más coordinada de esos cuatro partidos.

—¿E incorporar a la Democracia Cristiana?

—La DC tiene que tomar una decisión. Hoy está entre Tongoy y Los Vilos. Pero en julio del próximo año (día de la inscripción) debe decidir si va con sus candidatos a alcaldes y gobernadores regionales, solo y no saca ni uno. O va con nosotros o va con la derecha. No hay más alternativas. Resulta que la DC fue parte de la lista Todos por Chile, pero en el sexto retiro, creo que tres de los cinco diputados votó a favor… En la actual correlación de fuerzas oficialistas, si no logramos llevar un solo candidato o candidata a gobernador en las 16 regiones y un solo candidato o candidata en las 345 comunas, gana la derecha, así de simple.

—¿Qué tanto consenso hay sobre lo que está proponiendo?

—Hoy leí el discurso del Presidente en el aniversario nº4 de su partido, que él diga que ojalá este sea el último aniversario de Convergencia Social y, que a continuación, señale que hay que pensar en grande. Que está pensando que a lo menos Convergencia Social y Revolución Democrática deben unirse. Replico al Presidente: en el Socialismo Democrático ya basta, pensemos en construir una fuerza grande, sólida, para sacar adelante al gobierno, para ganar las elecciones del próximo año y ser competitivos frente a Kast el 2025. Dicho de manera coloquial; somos 10 partidos oficialistas: 6 de Apruebo Dignidad, 4 del Socialismo Democrático, más la Democracia Cristiana, entre Tongoy y Los Vilos: 11 carpitas en la Alameda. Una carpita más grande, una más chiquitita…otras casi desaparecidas… Esas 11 carpitas nos repartimos el 38% del electorado. Las cinco carpas de la derecha, que parecen de circo por lo grandes, se reparen el 62% del electorado. ¿Nos vamos a quedar así o reaccionamos? Hay que reaccionar orgánicamente, políticamente, sacar adelante los proyectos del gobierno, cacarear más lo que se ha hecho.

Y enumera: “sueldo mínimo histórico, 650 mil personas que en Fonasa dejaron de pagar el copago en los grupos C yD. El royalty: no solo le sacaste US$1.400 millones a las mineras más grandes del mundo, sino que 1/3 de esa plata va a llegar al territorio. Puente Alto recibe $6 mil millones, Cerro Navia $2 mil millones, Lo Prado $1400 millones, esa es transferencia de poder: desde las mineras más poderosas del mundo a Bajos de Mena. Eso hay que repetirlo hasta el cansancio. Y hay que explicar una y mil veces para qué es la reforma tributaria, emplazar a la derecha. Yo haría una cadena nacional y le diría a los 2 millones de personas mayores de 65 años que reciben una PGU de $206.000 si están de acuerdo en recibir una de $250.000 y acto seguido les diría que llamen a su diputado de derecha y le pidan que vote a favor. Y si los alcaldes, quieren aumentar en 20% su per cápita en consultorios de atención primaria, entonces llamen a los diputados y senadores de derecha y pídanles que los ayuden aprobando la reforma tributaria. Por qué al final para qué es la plata: 20% para reajuste de atención primaria, 1/3 disminución de las listas de espera, 250 mil para la PGU, 1500 millones para Carabineros y la PDI, la derecha cacarea todo el día por la seguridad, pero no pone la platita para la seguridad. ¿Cuándo la derecha ha estado de acuerdo en que es “el momento” de aumentar los impuestos. Cuando estamos mal, “no se puede”, cuando estamos bien, “pero si estamos bien para que vamos a subir”. Lo más importante es explicar para qué es la plata, también desnudar la mentira de la derecha explicando de dónde viene la plata. Lo principal de la reforma tributaria son las normas anti-elusión y anti-evasión. Esas normas, de aplicarse, podrían recaudar US$4800 millones.

—Como lo plantea hay que convenir que hay un problema de gestión y de comunicación desde el oficialismo.

—Lo que sucede es que siempre los gobiernos de la Concertación, Nueva mayoría y este tienen un cierto bloqueo mediático. Entonces hay que pensarlo y buscar soluciones. Y darle, darle, conectar lo que aspira el gobierno y lo que necesita la ciudadania. Requiere más fuerza, persistencia. Mire que la derecha política está enojada ahora porque la derecha económica conversa con el gobierno. ¿De cuándo acá cortaron el cordón umbilical? Si siempre han estado juntos. Y ahora están enojados porque el Presidente conversa con la presidenta de la Sofofa y con Mewes. No se pongan tan choros porque de acuerdo a los datos del Servel en las elecciones parlamentarias de 2017, el 85% de las donaciones privadas, legales fue para la derecha.