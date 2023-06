Para detener aluvión en su contra, diputada Pérez asegura disposición a “generar autodenuncia”

La diputada Catalina Pérez ha optado por romper el silencio a través de una carta enviada a la directiva nacional del partido, a la cual El Mostrador tuvo acceso, en la que explica que siempre ha sido su voluntad someterse a una investigación y que además está dispuesta “a generar una autodenuncia y suspender mi participación si es que estiman que con eso se estará protegiendo el proyecto político”.

Durante la semana, se ha puesto el foco en los convenios de más de $400 millones que adjudicó la fundación Democracia Viva a manos de militantes de Revolución Democrática, Carlos Contreras y Daniel Andrade. El primero fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez y el segundo es hoy su ex pareja, según confirman fuentes cercanas a la diputada. Ante la solicitud de alcaldes RD que pidieron la suspensión de la militancia de Pérez, el presidente del Partido, Juan Ignacio Latorre, dijo hoy en la mañana en la sede del PS que habían hecho la solicitud al Tribunal Supremo del Partido. La diputada, que hasta ahora había guardado silencio, escribió una carta a la cual El Mostrador tuvo acceso.

Esta carta fue enviada este viernes por Pérez a la Directiva Nacional de Revolución Democrática: “Quiero, en primer lugar, agradecer todas las muestras de cariño que he recibido. Sin duda es de los momentos más duros que hemos pasado colectivamente. En mi vida personal es la situación más dolorosa que me ha tocado vivir, dado que toca mis más profundos afectos y mis más profundas convicciones”.

La diputada afirma en la misiva que “se ha tratado, mañosa y coordinadamente, de poner en tela de juicio la integridad de nuestro proyecto político y con eso golpear lo más esencial de nuestras convicciones”.

Ante las acusaciones que circulan en su contra, Pérez advierte que “desde el inicio de este proceso, no solo he manifestado mi total disposición a colaborar con todas las instancias de investigación en curso, sino también celebrado que estas investigaciones se estén realizando con la celeridad propia de quien, más que realizar una defensa corporativa o justificar lo injustificable -como tantas veces hemos visto en política-, actúa rápido y contundentemente, como se espera del Frente Amplio”.

Ante esto, a contramano de lo que advirtió La Torre, que había sido la directiva quien había solicitado suspender su militancia, desde el equipo de la diputada advierten que la voluntad de hacerlo vino de ella: “le manifiesto a los alcaldes, que han solicitado se congele mi militancia, mi más absoluta y total disposición a generar una autodenuncia y suspender mi participación si es que estiman que con eso se estará protegiendo el proyecto político”.

Pérez, quien alguna vez fue presidenta de RD, revela que está viviendo un difícil momento y sostiene que “no he tenido ninguna injerencia, participación ni soy responsable de ninguno de los hechos conocidos. He estado a disposición de responder abiertamente todas las preguntas que se me han hecho y aportar toda la evidencia que contribuya a esclarecer los hechos para la justicia”.

Lee la carta completa aquí:

Carta Catalina Perez (1)