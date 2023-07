Fracaso opositor: Cámara rechaza la acusación constitucional y Ávila se fortalece en Educación

Era un secreto a voces en el Ejecutivo, quienes ya habían hecho los cálculos: con los descuelgues de Evópoli: la acusación se iba a caer. Finalmente eso ocurrió, ya que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el libelo acusatorio contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención. El ministro había llegado confiado hasta el Congreso esperando que el libelo y las motivaciones de la oposición se hubieran debilitado luego de algunas descalificaciones en su contra. [ACTUALIZADA]

Era un secreto a voces, y solo faltaba la votación. Este miércoles, la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó el libelo presentado por la oposición en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila por 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención, transformándose en la cuarta acusación constitucional contra un ministro del Presidente Gabriel Boric que ha sido rechazada, tras Izkia Siches, Giorgio Jackson y Marcela Ríos.

El ministro había llegado confiado hasta el Congreso esperando que el libelo y las motivaciones de la oposición se hubieran debilitado luego de algunas descalificaciones en su contra desde parlamentarios que se habían inclinado a favor de la acusación constitucional. “Yo no he faltado a la Constitución y las leyes”, señaló el ministro Ávila al llegar e insistió en que la presentación no tenía los fundamentos necesarios para sacarlo de su cargo. De esta manera, Ávila -quien fue representado por el abogado Francisco Cox- salió fortalecido.

En el rechazo al líbrelo los 6 votos de la DC y los 6 votos de Evópoli resultaron clave. El Evópoli Francisco Undurraga ya había adelantado que votaría en contra, pese a calificar a Ávila de “mal ministro”. En Chile Vamos reconocieron que las críticas de la diputada María Luisa Cordero (IND-RN) y de la ex vocera del “bus de la libertad”, Marcela Aranda, respecto sobre la orientación sexual del ministro Ávila le causaron un grave daño a la acusación.

De la oposición, votaron en contra los Evópoli Jorge Guzmán, Francisco Undurraga y Christian Matheson; el UDI Joaquín Lavín; el diputado de Amarillos, Andrés Joannet; los DC Eric Aedo, Ricardo Cifuentes, Alberto Undurraga, Miguel Ángel Calixto. También lo rechazó la ex Evópoli, Erika Olivera.

Los 7 capítulos del libelo apuntaban a su responsabilidad política por la alta deserción escolar, los resultados del Simce, la violencia en los establecimientos educacionales y el mal uso de recursos por parte de Junaeb, entre otras cosas.

La tranquilidad el Ministro se debla que en los cálculos de La Moneda se presumia que “esto iba a ser una derrota para la derecha. Hoy día se les descolgó Evópoli y va a salir fortalecido Ávila o sea, esto va a tener un revés para la oposición”, señaló un ministro a El Mostrador antes de la votación.

Segun explicaron en la Moneda, el rechazo a la acusación otorga un triunfo del gabinete político, cuestionado por el manejo de la crisis de Revolución Democrática, al enfrentar el conflicto complejo, lo que se ha traducido en una serie de contradicciones y bochornos.