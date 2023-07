“Cargaré con el peso de no haber ponderado el daño”: Pérez insistió en su inocencia ante RD

La diputada del Frente Amplió, Catalina Pérez reconoció que efectivamente “cargaré con el peso del error de no haber ponderado adecuadamente el profundo daño e impacto político que este caso le iba a causar al proyecto que hemos construido” tanto a su militancia, como “a nuestro gobierno y a mí misma. Quienes me conocen, saben cuánto me lo reprocho”, sostuvo en una carta dirigida a Revolución Democrática. Sin embargo, “nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por ninguna persona o fundación para obtener recursos del Estado, ni me he beneficiado de ninguna manera de ello”, se defendió tras ser suspendida de la colectividad por un año, el pasado 18 de julio.

Reiterando su inocencia y reconociendo que carga con “el peso del error”, la diputada Catalina Pérez se refirió al Caso Convenios en una carta que le envió a Revolución Democrática, partido del que fue suspendida el 18 de julio, tras revelarse que la fundación Democracia Viva, entidad que lideró su expareja, Daniel Andrade, había recibido 426 millones de pesos a través de tres convenios que realizó con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

“Me he sometido y he acatado la sanción que me ha impuesto el Tribunal Supremo, de un año de suspensión de mis derechos militantes”, puntualizó en la misiva. La parlamentaria por Antofagasta insistió en que “ya he dicho -y lo reitero- nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por ninguna persona o fundación para obtener recursos del Estado, ni me he beneficiado de ninguna manera de ello”.

En ese sentido, Pérez mostró esperanzas de que “esto pasará y se aclarará todo lo acontecido”. Y añadió que sabe “que las instancias judiciales establecerán que no tuve injerencia alguna en los actos cuestionados. También espero que los tribunales determinen las sanciones y penas para quienes corresponda”.

Sin embargo, la diputada del Frente Amplió reconoció que efectivamente “cargaré con el peso del error de no haber ponderado adecuadamente el profundo daño e impacto político que este caso le iba a causar al proyecto que hemos construido y a su militancia, a nuestro gobierno y a mí misma. Quienes me conocen, saben cuánto me lo reprocho”.

De todos modos, Pérez espera que si se dan eventos similares en el futuro, “las instancias partidarias puedan actuar con disciplina, pero también con mesura, inteligencia y respeto”, criticó refiriéndose la directiva de la colectividad, con quienes se han visto discrepancias sobre todo con Juan Ignacio Latorre.

“Creo que es fundamental superar la lógica de la desconfianza, la persecución, el juicio apresurado y la falta de fraternidad entre compañeros y compañeras que hemos visto aflorar estas semanas”, sentenció Catalina.

Es por esto que la diputada agradeció “a todos los que me han entregado palabras de aliento, a quienes me han ayudado a procesar la injusticia, a quienes han estado disponibles para conversar con altura de miras sobre este doloroso proceso”.

Concluye su carta diciendo que está tranquila, “sabiendo que la verdad se impondrá”.