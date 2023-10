Las líneas de defensa que respaldan a la ministra Aguilera en el Minsal

En una semana compleja para el Ministerio de Salud (Minsal), su titular, la ministra Ximena Aguilera, ha requerido de respaldos políticos para resistir las manifestaciones contra su cartera y los embates de parlamentarios que, en su mayoría, provienen del oficialismo. La baja de la alerta sanitaria comprometió los trabajos de más de 6 mil funcionarios de la salud y tanto en las calles como en el Parlamento han esgrimido críticas en contra de Aguilera. Sin embargo, a pesar de que la ministra no tiene partido político, sí existen líneas de apoyo que, a pesar del complejo momento, sostienen y respaldan la gestión de la médica cirujana.

Esta semana, se ha comentado sobre la estabilidad de la ministra respecto a los diferentes flancos a los que tiene que hacer frente: la crisis de las isapres y la espera de la solicitud de prórroga de la Corte Suprema para dar cumplimiento al fallo; las diferentes manifestaciones de los trabajadores del área tras el término de la alerta sanitaria por la pandemia y la Comisión del ramo del Senado que condicionó la partida de Salud en el Presupuesto 2024 a que se reponga dicha alerta; y, por último, que desde el mismo oficialismo se estudia una acusación constitucional contra ella.

Fue el diputado radical Tomás Lagomarsino quien materializó la ofensiva contra la ministra, luego de que la Superintendencia de Salud solicitara nuevamente a la Corte Suprema una prórroga para darle cumplimiento al fallo emanado en contra las isapres.

Lagomarsino fue directo: “La Dra. Aguilera más parece ser ministra de la OMS que de Salud de Chile. Si ella ya no quiere ser más secretaria de Estado y prefiere tener un cargo en la OPS/OMS en Washington, que renuncie de una buena vez, pero que no siga haciendo que los chilenos estén en riesgo por la situación de las isapres, muriendo en listas de espera, con los proyectos de inversión de salud estancados y sin presentarse ni dar respuesta en las comisiones de Salud. Muy matea será como epidemióloga, pero como ministra reprobó”.

La titular del Minsal respondió ante los cuestionamientos y destacó que su sector es el que más crecimiento promete en la Ley de Presupuestos 2024. “Yo creo que lograr que el sector tenga uno de los crecimientos más importantes en el presupuesto es parte de una gestión política; el que hayamos crecido en el sector en cerca de 55 mil cargos desde previo a la pandemia hasta ahora, también; el que hayamos superado la crisis invernal con la mayor crisis de virus respiratorio sincicial con la menor cantidad de fallecidos y todo lo que ha significado el seguir avanzando en la reducción de listas de espera”, retrucó la ministra. Además, señaló: “Estoy satisfecha con lo que hemos estado realizando y, bueno, los parlamentarios tienen sus atribuciones y tienen que ejercerlas en forma responsable también”.

Exautoridades del Minsal comentan que el aumento presupuestario puede responder a un apoyo hacia la ministra, pero también sostienen que la salud es una agenda que el Gobierno pretende relucir, así que no medirían el nivel de respaldo que tiene por dicho gesto.

Al interior del ministerio advierten que, políticamente, hay pocos quienes respaldan a la ministra, pero comentan que en la reunión del lunes, en la que el Presidente Gabriel Boric se reunió con la bancada de senadores socialistas, el mandatario reafirmó la posición de Aguilera en Gabinete.

Parlamentarios comentan que, en definitiva, el respaldo clave que tiene la ministra, al no militar en ningún partido, es el del Presidente de la República, quién la designó en el cargo. Desde el mismo Minsal reconocen que la relación entre Aguilera y el Presidente Boric se sostiene gracias a la figura de Javiera Menay, la jefa de gabinete de la ministra que pertenece al círculo cercano del Presidente.

Antiguos funcionarios del Minsal comentan que no ven a la ministra muy acompañada, pero que sí cuenta con dos apoyos muy importantes: del ministro de Hacienda Mario Marcel y la ministra del Interior Carolina Tohá.

En el parlamento, además, comentan que uno de los personajes cercanos a la ministra es el ex ministro de Salud del Gobierno anterior, Jaime Mañalich. Cuando el doctor fue ministro, le ofreció entrar a la Subsecretaría de Salud Pública, pero finalmente Aguilera optó por el mundo académico.

Las intervenciones en la prensa del ex ministro Mañalich acostumbran a dejar palabras que valoran la gestión de la ministra. Incluso, el ex ministro salió en defensa de Aguilera en el diario El Mercurio. La Comisión de Salud del Senado, de forma transversal, decidió condicionar la aprobación del presupuesto en la partida de salud hasta que no se repusiera la alerta sanitaria que compromete a 6.000 funcionarios de la salud.

“No vamos a aprobar la partida de salud mientras no se reincorporen a todo y cada uno de los trabajadores que esperaban en la primera línea del Covid”, sentenció el senador RN Francisco Chahuán. El senador socialista Juan Luis Castro apuntó en la misma dirección: “Hemos concordado solemnemente en no aprobar ninguna partida presupuestaria del presupuesto de Salud, de no mediar la aceptación de esta medida que hemos acordado, ni tampoco de los despidos de funcionarios que hoy día están ad portas de empezar a ocurrir en toda la red asistencial, producto de una reducción presupuestaria que no aceptamos”.

Ante esa ofensiva de los parlamentarios, el ex ministro Mañalich salió al paso para defender a la ministra y calificó la presión de los ministros como “una extorsión inaceptable”, dijo a El Mercurio.

El miércoles, luego de la embestida del diputado Lagomarsino y la respuesta de la ministra, un grupo de diputados de la Comisión de Salud salieron a respaldar a la ministra en el Congreso, a contramano de lo que hicieron sus colegas en el Senado. Sin embargo, no dejaron de apuntar igualmente al Gobierno Ana María Gazmuri, presidenta de la Comisión de Salud, respaldó a la Ministra de Salud, aclarando que “el gran problema que hemos tenido tiene que ver con Dipres, con Hacienda”, dijo la diputada flanqueada por Karol Cariola (PC), Hernán Palma (FREVS) y Daniel Lilayu (UDI).

En ese sentido, Gazmuri celebró el aumento de presupuesto, “pero sentimos que considerando justamente esa expansión, debemos buscar la forma de que estos 6.300 trabajadores conserven sus puestos”. Desde la Cámara no se condiciona el presupuesto, pero si se considera que será un tema central durante el trámite. Ahora, la figura de la ministra para ellos es central: “Ella es el puente que tenemos en este minuto. Ella comprende la gravedad de esta situación, y yo quiero ser muy sincera y muy clara aquí: el gran problema que hemos tenido tiene que ver con Dipres, tiene que ver con Hacienda, seguimos reconociendo a la ministra como la interlocutora, la única posibilidad, el único puente que nos queda en este minuto.”

Por su parte, la diputada Karol Cariola volvió a manifestar el apoyo de la comisión a las y los trabajadores de la salud. Además, destacó que “de esos 6.300 trabajadores y trabajadoras, más del 70% son mujeres: jefas de hogar, madres, que tienen responsabilidades que cumplir y que se estarían quedando sin su fuente de trabajo, que se estarían quedando en una situación de vulnerabilidad absoluta.”

La parlamentaria también entregó su respaldo a la Ministra de Salud, enfatizando que “estamos absolutamente de acuerdo con que en este momento buscar sacar a una Ministra de Estado no tiene ningún sentido, cuando lo que necesitamos es fortalecer la salud pública, encontrar caminos de resolución y no estar ocupándonos en una acusación constitucional. Los chilenos y chilenas lo que necesitan en este momento es atención, resolver las listas de espera y tener garantizado que las y los funcionarios de salud que se requieren en los servicios, van a estar contratados durante el tiempo que se necesite.”

La ex ministra de Salud de Michelle Bachelet y diputada PPD, Helia Molina, también se sumó a los respaldos. Si bien tiene una distancia en general sobre las acusaciones constitucionales, cree que “el momento que estamos viviendo como país en una crisis económica, social, sanitaria, porque también tenemos todas las deudas pendientes post-pandémicas, no me parece que tengamos que andar buscándole las cinco patas al gato”.

Sobre la ministra, en particular, tiene la mejor opinión: “La ministra Jimena Aguilera es una gran, gran profesional, muy consciente de su trabajo, muy trabajadora también. Y no sé cuáles serán las razones para acusarla porque ella recibió al país con una lista de espera enorme, ha hecho muchos esfuerzos para reducirla”.