Gloria Hutt y alianza con Amarillos y Demócratas: “Es algo que venimos conversando hace un tiempo”

En conversación con El Mercurio, la consejera y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, realizó un balance sobre el término del proceso constitucional, y reconoció que no logró “unir las partes” como le hubiese gustado. No obstante, manifestó estar satisfecha con el texto propuesto y es optimista con la posibilidad de que la opción “A favor” repunte en las encuestas.

“A mi me gusta el texto como está. Por supuesto hay cosas que yo misma voté en contra, y que me habría gustado que no estuvieran como las contribuciones, pero dado que yo nunca esperé tener el 100% de conformidad, me quedo con cosas muy sustantivas del texto. Pero uno podría tranquilamente decir que este texto no tiene esa carga identitaria”, señaló.

Si bien considera que “es un muy buen texto”, y otros militantes de Evópoli ya se han sumado a las voces favorables, Hutt se abstiene de comunicar oficialmente su voto, ya que como presidenta le corresponde esperar al consejo general. “Tengo por su puesto mi postura, y he hablado de las cosas buenas que tiene el texto, pero debo respetar las instancias institucionales”, afirmó.

Por otro lado, valoró el anuncio de la alcaldesa Evelyn Matthei, quien esta semana pasada comunicó su decisión de aprobar la propuesta constitucional, a pesar de los reparos que había manifestado anteriormente, señalando incluso que no pondría a disposición su capital político.

“Muestra una visión de largo plazo muy generosa, en que antepone el interés general del país por sobre conveniencias personales, y creo que eso es una marca muy necesaria para los tiempos que vivimos en política. (…) Todos estamos de acuerdo de que es imposible tener un texto en que un 100% nos acomode. Aún así, los beneficios, por ejemplo, en sistema político, en modernización del Estado, en participación ciudadana, justifican plenamente ese apoyo”, señaló.

Respecto al futuro de Evópoli y los riesgos de desaparecer en el caso de aprobarse la nueva Constitución, debido a los umbrales establecidos para integrar el Congreso, la exministra de Transporte indicó demuestra el compromiso por mejorar el sistema político. “Yo voté a favor por el umbral del 5%, y nuestro partido tiene 4,8%. He votado en conciencia incluso cuando podía perjudicarnos”.

En esa línea, manifestó que como partido siguen trabajando por fortalecer un posicionamiento de centroderecha liberal, y marcó distancia con el Partido Republicano en términos de identidad. “Republicano está en un ala mucho más conservadora, y más allá, incluso de Chile Vamos, así que es difícil pensar en una alianza. Uno puede tener algunos acuerdos electorales, eso no hay que descartarlo como una posibilidad, pero no una lista conjunta, sería muy difícil”, afirmó.

Por otro lado, ante la pregunta sobre posibilidad de materializar una alianza con Demócratas y Amarillos, señaló que “le gustaría mucho” y confirmó que ya han estado trabajando al respecto. “Es algo que venimos conversando hace un tiempo, tenemos afinidad. Es no significa que Chile Vamos vaya a cambiar, a nosotros nos gusta mucho y nos sentimos muy cómodos en Chile Vamos, y trabajamos muy bien. Debe haber una extensión para un periodo electoral que, por ejemplo, acoja a Amarillos y Demócratas”.

Asimismo, espera que ambos partidos voten “A favor” de la propuesta constitucional, porque -a su juicio- el texto recoge gran parte de las demandas de estas colectividades. “Sería coherente con lo que ellos mismos han planteado”, indicó.