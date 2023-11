Universidad Central analizó conflicto palestino-israelí

La Universidad Central realizó el conversatorio “Análisis del conflicto palestino-israelí” para analizar desde una perspectiva académica y presentando ambos puntos de vista este tema complejo que ha marcado la pauta el último mes.

La actividad comenzó con una síntesis de Samuel Fernández, ex diplomático y académico de la U.Central, en que explicó el origen de la situación desde una perspectiva histórica, así como su experiencia como embajador en Egipto con el islam. El conversatorio fue moderado por el profesor Edgardo Riveros, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores además de otros importantes cargos. El también académico U.Central valoró la presencia de miembros de ambas comunidades en conflicto. “Si nos hemos atrevido en la Universidad a este conversatorio con la presencia de ellos, es desde la perspectiva de que un país lejano pueda contribuir a generar diálogo”, además agregó “no hay ningún lugar en el planeta donde no haya preocupación y el interés de encontrar una salida”, dijo.

La mesa estuvo compuesta por la académica de la U.Central María Angélica Benavides, quien desde la vereda del derecho internacional comentó la importancia de “identificar actores intervinientes a los que se les puede pedir responsabilidad: Israel y Hamas”. Los atentados “no son atribuibles al Estado Palestino”, explicó. Además, la abogada integrante de la Corte Suprema, agregó que “Hamas tiene el control efectivo del territorio. Es un grupo no solamente terrorista, sino también de la administración del territorio de gaza. Hamas no es un sujeto al que aplicar tratados, pero si es posible hacer exigible el derecho consuetudinario. El nivel de éxito o no de las negociaciones posteriores va a depender del carisma de las autoridades palestinas -no Hamas- e israelitas”, puntualizó Benavides.

Luego de la reflexión académica intervino el ex embajador de Chile en Jordania, Irak y Egipto, Nelson Hadad, quien llamó a la prudencia. “Llevo 10 años de mi vida con mi familia en el mundo árabe islámico. Son iguales a nosotros. Hay una tendencia a satanizar al mundo islámico. De que hay sectores que practican el terrorismo en el mundo islámico, lo hay, pero también en otros lugares, otras religiones”, dijo. “Hamas no es Palestina. No representa al pueblo palestino”, agregó. Luego realizó un recorrido por la “toma de posesión de territorio palestino y la ocupación en guerras posteriores” que sería la “raíz del conflicto”. “El principal obstáculo para alcanzar un proceso de paz son los interlocutores”, finalizó Hadad.

Para el profesor de la Universidad de Chile, Gabriel Zaliasnnik, palestinos e israelíes tienen “narrativas distintas” del conflicto histórico. Si bien también separó responsabilidades entre Hamas y Palestina explicó que la lectura e interpretación que hace su comunidad al atentado terrorista del 7 de octubre es que se puso “en juicio el derecho de Israel a existir”. Lo calificó como el “intento de un grupo fundamentalista islámico por ponerle término al pueblo israelí” y advirtió que “Israel está reaccionando en proporción a la amenaza por su vida y su existencia. Están jugando su supervivencia como país… Es muy grave para la paz mundial lo que está en juego”, apuntó.

