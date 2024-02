Desde Lebu a Aysén: Comunidades rechazan intento de modificación de la Ley Lafkenche

Desde 2006, cada dos años, comunidades mapuche lafkenche (de las costas) de Arauco a Aysén viajan para reunirse en el itinerante Congreso Lafkenche. Durante tres días, sostienen conversatorios con invitados nacionales e internacionales y se reparten en mesas de deliberación y trabajo colectivo. Cada edición cierra con una declaración política y una guía de trabajo coordinado para los siguientes dos años. Es el evento central de la Identidad Territorial Lafkenche, una de las organizaciones mapuche de mayor antigüedad, caracterizada por su foco en el trabajo político.

El fin de semana del 9 al 11 de febrero, se llevó a cabo la novena edición del Congreso Lafkenche. El encuentro se centró en varios temas: la evaluación sobre la derrota del proyecto constituyente y el reconocimiento constitucional del Estado Plurinacional y los derechos indígenas; la próxima conmemoración de los 200 años de la firma del tratado de Tapihue; y especialmente la situación actual de la Ley N°20.249, más conocida como Ley Lafkenche.

Alrededor de doscientas personas llegaron en buses autogestionados a la escuela municipal de Hualpin, Teodoro Schmidt. Participaron como expositores Fernando Pardo del Observatorio Ciudadano; Fernando Pairican, historiador; Yohana Coñuecar, dirigenta lafkenche; Luis Andrade Casama, ex senador de la República de Colombia y representante del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAI; y Leonidas Iza Salazar, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, de Ecuador, entre otros.

También fueron invitadas autoridades como alcaldes, integrantes de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (y asistió Sebastián Naveillán), y el presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Carlos Kuschel, quien es uno de los firmantes de una moción parlamentaria para modificar la Ley Lafkenche y tuvo un espacio para explicar la propuesta.

La Ley Lafkenche nació como una forma de protección ante las vulneraciones de la Ley General de Pesca a los ecosistemas costeros y la omisión en el ordenamiento jurídico del uso consuetudinario del borde costero de los pueblos originarios (entendido como las particularidades de la relación de las comunidades con los recursos costeros que son fundamentales para su subsistencia). Fue producto de la demanda y propuesta de reconocimiento y protección de los derechos territoriales sobre el borde costero.

La creación de un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), constituye el eje central de la Ley N° 20.429, concebido como el “espacio marino delimitado, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio”.

Actualmente, existirían, según información de la Subsecretaría de Pesca, 23 ECMPO otorgados, mientras que las solicitudes de ECMPO alcanzan un total de 84. La región de Los Lagos concentra el mayor número de solicitudes y ECMPO otorgados.

En abril de 2023, un grupo de senadores ingresó una moción parlamentaria para modificarla. El documento firmado por Fidel Espinoza, Álvaro Elizalde, Carlos Kuschel, Gastón Saavedra y David Sandoval, indica buscar compatibilizar los usos consuetudinarios sobre el borde costero con las demás actividades desarrolladas en las mismas áreas, con miras a reducir los plazos de otorgamiento, entregando criterios claros y precisos para la correcta delimitación del área solicitada.

Sin embargo, la declaración concluyente del IX Congreso Lafkenche manifiesta su rechazo categórico al intento de modificación, asegurando que no han sido convocados a participar de la discusión, y que los “problemas de su aplicación no son de carácter legal, sino más bien administrativo”.

“El Estado no ha hecho los esfuerzos suficientes para hacer eficiente la resolución de las solicitudes. Por lo tanto, hacemos un llamado al Parlamento, a las fuerzas políticas y a todos los actores involucrados a fin de generar instancias de diálogo y entendimiento desde la buena fe… Nuestra historia es de despojo. Nos han arrebatado la tierra e incontables peñi/lamngen han caído en la lucha. No traigamos este problema al mar. No queremos un nuevo Lemún, Catrileo ni Catrillanca por no querer resolver los problemas de manera sensata y razonable. Los problemas no se han generado por nosotros. Es el Estado quien nuevamente está queriendo vulnerar nuestros derechos”, subrayaron en el documento.