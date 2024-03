Inician investigación de oficio ante denuncia de cementerio clandestino en Cerrillos

Luego de que la alcaldesa subrogante de la comuna de Cerrillos, Verónica Montecinos, denunciara en el matinal de TVN la existencia de un cementerio clandestino al interior de la toma “Nuevo Amanecer”, en la cual habrían sido sepultadas personas víctimas de homicidio, el fiscal regional occidente, Marcos Pastén, decidió iniciar de oficio una investigación, con el fin de verificar si existen cadáveres en el sector, luego de que el lunes fuera hallado un cuerpo envuelto en una frazada, en dicho sector.

Montecinos dijo al matinal de TVN que en 2021, luego de un incendio que afectó al campamento, se encontraron “cuerpos enterrados de más larga data que el incendio propiamente tal que había ocurrido en ese instante”, agregando que “eso es un cementerio clandestino”.

Aseguró que “asesinatos hay siempre, prueba de ello es el cuerpo que encontraron antes de ayer aquí, a las faldas del campamento” y también que “nosotros hemos solicitado al gobierno central, en reiteradas oportunidades, realizar una nueva intervención a este campamento, porque los vecinos que viven acá no viven de manera tranquila, pero el gobierno central ha sido sordo, no ha escuchado, por tanto yo hoy día no podría decir que sí hay (cuerpos) con certeza, pero tampoco puedo decir que no hay”.

Al pedírsele que fundamentara sus dichos, agregó que “el modus operandi que hay acá es de violencia, de agresión, de narcotráfico, de prostitución, de mataderos clandestinos, de casinos clandestinos, de discoteca clandestina, si todo eso ocurre, ¿habrá cambiado algo desde 2021 a 2023, cuando nosotros no hemos podido ingresar con ayuda del gobierno?”