Incendio en Cerro Cordillera afectó entre 15 a 40 viviendas: investigan si bengala inició siniestro

Durante la noche de este miércoles en Valparaíso, un incendio afectó entre 15 a 40 viviendas en el Cerro Cordillera. Los siniestros, que ya se encuentran contenidos, no han dejado víctimas fatales hasta el momento. “No tenemos personas lesionadas; sí tenemos personas que han reportado alteración por lo vivido”, explicó la ministra de Interior, Carolina Tohá.

Según los datos preliminares expuestos por la ministra, el diagnóstico completo del daño se llevaría a cabo esta mañana.

En punto de prensa de la noche de ayer, la secretaria de Estado sostuvo que “la evaluación de los daños no es completa porque, dado el horario, no podemos tener una evaluación definitiva. La aproximación que se tiene es que debiera haber entre 15 y 40 viviendas afectadas, pero no vamos a poder tener seguridad de eso hasta que no estemos con luz de día y se pueda hacer una revisión completa”, explicó Tohá.

La ministra Tohá mencionó que, según un video viralizado, el fuego pudo haber comenzado por el lanzamiento de una bengala. “El fiscal Ossandón ha instruido que tres brigadas de la PDI se hagan cargo de las primeras diligencias para llevar adelante una investigación sobre el origen de estos incendios”, señaló.

El siniestro tuvo lugar en calle Chaparro, tras lo cual se activó la alerta SAE para evacuar a vecinos de la zona. La solicitud se extendió por los sectores Santa María, Guillermo Bravo y calle Cantera, también en el cerro Cordillera, y en Calle Campanilla, Alfredo Vargas Stoller y La Cantera en cerro Alegre.

La titular de Interior detalló que “el incendio partió a las 20:55 en cerro Cordillera, en el sector quebrada Chaparro Alto, que luego avanzó hacia el sector quebrada Chaparro Medio; muy rápidamente tomó mucha fuerza, y por las características del horario nocturno se hizo difícil el combate, que se hizo en tierra”.

“Posteriormente, a las 21:30 se inició un segundo incendio en el sector de Curauma, del tipo forestal (…) A las 23:05 hubo un incendio adicional, en el sector La Caldera“, continuó. “Todos estos incendios se encuentran contenidos“, enfatizó.

Por otro lado, en respuesta a la emergencia, se ha establecido un perímetro de seguridad en las zonas afectadas, y se espera la llegada de maquinaria para remover escombros. Junto a lo anterior, se ha robustecido personal de Carabineros para prevenir delitos en el cerro Cordillera. “Refuerzos especiales adicionales están trasladándose desde Santiago para hacer rondas de vigilancia en todo el sector”, afirmó Tohá.

A pesar de haber contenido la emergencia, equipos de Bomberos y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) continúan trabajando para extinguir completamente el fuego.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, confirmó que el incidente está bajo investigación y que la prioridad ahora es asegurar el bienestar de las personas damnificadas. Además, se ha declarado Alerta Roja comunal y se ha instalado un puesto de mando en respuesta a la emergencia.